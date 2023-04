El presidente de la Cámara de Comercio de Esquel, Sergio Bubas, en diálogo con Red43 se refirió a la reunión que mantuvo con la Cooperativa 16 de Octubre por los aumentos en las tarifas de luz.

En el marco de la reunión, plateó la inquietud sobre el "incremento desmedido de la tarifa para los vecinos y comercios".

Asimismo, indicó que "la cooperativa tiene costos como cualquier empresa. Yo me meto en el incremento de la luz y cómo se puede pagar".

En este sentido indicó que el problema de los altos costos del servicio radica en cómo se produce la energía eléctrica en la región.

"Me parece que es ir a ver qué hacen los funcionarios, en qué proyectos encuadramos como ciudad para mitigar esto y salir adelante", señaló

"Me preocupa mucho el incremento de la luz, pero más me preocupa la indiferencia que hay en todos nosotros en esta cuestión de tener una hidroeléctrica a 50 kms y no plantear ningún proyecto en beneficio nuestro", sostuvo.

El presidente de la Cámara de Comercio indicó que se tienen que garantizar los servicios para que a Esquel puedan llegar inversores y empresas que quieran producir en la ciudad.