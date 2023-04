Estefanía admite que además de ser una decisión personal el postularse como candidata a intendenta, es parte de un proyecto de un sector puntual del radicalismo con el que vienen trabajando desde 2015 y ven en ella a la figura que pueda continuar con el proyecto de Ongarato.

Dice ser ‘radical desde la cuna’, al venir de una familia ligada a este partido política, donde mamó la idea de que el ser radical, más que una forma de hacer política, es un estilo de vida.

Podría decirse que admira como referentes radicales a Alfonsín o en la provincia a Maestro, sin embargo, no cree en los personalismos o en la idealización de alguna figura como sucede en otros partidos políticos. Se inclina por valorar y generar ideas que trasciendan a las personas.

“Cuando yo decido ser candidata, no lo decido solamente por una decisión personal, sino decido acompañar y llevar adelante un proyecto que es de muchos, en el que hemos trabajado mucho, hemos dejado mucho y confío en eso, en el equipo, en un proyecto común, en la política como una herramienta de cambio”.

Su idea es llevar adelante una continuidad respecto al gobierno de Ongarato. En el que rescata las obras respecto a los fluviales y la posibilidad de llevar agua potable a los vecinos. La obra se hizo, sin embargo volvió a faltar agua, por lo que lograron un convenio con otro acueducto para solucionar este problema recurrente en la ciudad. Así como lograron fondos para mejorar el tema habitacional en los barrios.

Una de las fuertes críticas que han recibido es abocarse al mejoramiento en la estética y modernización del centro de la ciudad, por no utilizar esos fondos en trabajos para los barrios.

Plantea continuar con las obras en el aeropuerto, una obra que se consiguió pero que al día de hoy se encuentra parada. El buen funcionamiento del aeropuerto es algo fundamental para el desarrollo tanto de la ciudad como de la comarca en general, siendo Esquel el núcleo de servicios y comunicaciones.

María Eugenia afirma que desde que comenzó a acompañar a Sergio Ongarato para ser candidato a senador, pensaba en todas las falencias o faltas que hay en la ciudad. Que al estar en la Cámara Alta, un senador tiene la posibilidad de pedirle una obra o presupuesto a cualquier otro senador, y en ese lugar lo ve a Matías Taccetta. Asimismo, considera que Torres es el que tiene más posibilidades como gobernador de la provincia.

Su deseo de ser candidata a intendenta, según dice, va más allá de una decisión personal, sino que cuenta con una idea y con un grupo de trabajo que la acompaña: “no soy yo, somos nosotros”. No se basan en la figura de una persona, sino en proyectos e ideas en pos de sacar adelante a la ciudad gracias a las herramientas con las que cuentan, y una de ellas es la presencia en la Cámara Alta, así como el intendente y el gobernador.

“Yo quiero ser candidata porque alguien más me respalda, porque piensa que soy la mejor figura para ese proyecto. Para mí es el lugar que hace 8 años que estoy trabajando, no para ser intendenta para mí, sino para mi ciudad. Y hoy me han elegido para llevar ese proyecto adelante el mismo sector con el que trabajé siempre”.