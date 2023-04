La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut se movilizó en la ciudad de Trelew, mostrando su descontento con el ministro de Educación del Chubut, José María Grazzini por diferentes motivos que se van sumando, como los descuentos judicializados a aquellos docentes que tienen que abonar la cuota alimentaria y que aún no fueron transferidos a quienes les corresponde.

El referente de la Regional Este, Raúl Allen señaló que "al ministro no se le conoce una declaración, no se sabe de algún papel que haya firmado, estamos reclamando la reapertura de la paritaria salarial que se pidió hace exactamente un mes y que se paguen los salarios adeudados de los y las docentes que comenzaron el ciclo lectivo el 27 de febrero".

En algunos casos, Allen sostuvo que "no se les abonó el salario completo, no se les pagó la famosa quinta hora, los recursos materiales, y a todo esto, el Ministerio de Educación no da respuesta. Además, estamos reclamando por la situación edilicia de las escuelas por falta de infraestructura, falta de mantenimiento, escuelas nuevas, y un montón de cosas".

Como si fuera poco, el titular de la Regional Este manifestó que "estamos sumándole algo que compañeros y compañeros nos vienen diciendo hace tres días, donde tenemos el registro donde más de 20 docentes el Ministerio les hizo el descuento de la cuota alimenticia, aquellos que se han separado y tienen hijos con potestades compartidas, y a la fecha no han dado la orden que ese dinero retenido se le deposite a las familias para que los hijos se puedan alimentar".

En este sentido, Allen agregó que "es retención indebida de haberes, vulnerar el derecho a la alimentación del chico, estamos hablando de familias que están en conflicto judiciales algunos y que una falla como esta puede generar un problema mayúsculo. Primero para el hijo que no tiene para comer y después para la propia ex pareja que genera más conflicto".