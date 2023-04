La concejal por el Bloque Cambiemos, Fabiana Vázquez, anunció su precandidatura a la intendencia de cara a las próximas elecciones municipales.

La decisión fue tomada luego de que el intendente Sergio Ongarato anunciara que no irá por una reelección. En la actualidad, la Unión Cívica Radical presenta cuatro precandidatos a la intendencia.

"Un grupo dentro del partido pidió que fuera precandidata. Con maría Eugenia nos reunimos, tuvimos una charla importante y la idea, ahora sumando a diego y Herman, era consensuar empezar a unificar criterios y lo que queremos es llegar con una lista única", sostuvo Vázquez.

La concejal adelantó que la semana que viene comenzarán las reuniones de los precandidatos para definir si habrá o no interna dentro de la UCR.

"Vamos a expresar qué es lo que pretendemos, el que tenga el mayor consenso y el que más mida será el que tomará el puntapié con esto y el resto acompañaremos. En caso de no llegar a un acuerdo iremos a una interna", sostuvo.

Asimismo, indicó que en este marco también se escuchará a los afiliados.

"A una interna no hay que tenerle miedo, pero yo busco siempre la unidad. No me gusta que nos dividamos, el camino está en que nos vean a todos juntos", resaltó.

La edil de Cambiemos aseguró que su paso por la Secretaría de Desarrollo Social fue lo que la motivó su intención de ser candidata a intendenta.

"El paso por Desarrollo Social fue el clic para decir que necesito seguir estando para seguir aportando mi grano de arena. Tenemos que ser empáticos , empezar a escuchar al otro y tomar lo que nos dicen los vecinos", finalizó.