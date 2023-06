El gobierno de la provincia del Chubut está avanzando en la modificación de la ley ex 1987, la de los trabajadores, y que está totalmente desfasada con la realidad, y por la que Mariano Arcioni está buscando una salida con cambios y actualizaciones que estarán firmes desde el 12 de junio, aunque ya están siendo aplicados en los salarios de los empleados públicos desde mayo.

El ministro de Gobierno, Cristian Ayala se refirió a esta iniciativa y manifestó estar "muy satisfecho con las decisiones políticas que ha tomado el Gobernador en materia de empleo público. Es notable que se ha tenido en la provincia, no solamente con el pase de más de 8 mil personas de lo que era la planta temporaria a planta permanente reconociendo todos los derechos, sino que un sector muy postergado que es todos los trabajadores que están en la ley ex 1987, una legislación muy antigua de la época de la dictadura militar que no acompañó la evolución del empleo público, las modificaciones que han tenido en otros sectores y realmente es un acto de justicia que realmente marca las políticas que se están estableciendo”.

Ayala hizo hincapié en “reconocer los derechos con un principio rector que es buscar la eficiencia y la eficacia en el modo en que se brinda el servicio público. Esto no solamente implica un beneficio para los trabajadores, sino que también va a redundar en tener un Estado mucho más eficiente y trabajadores más comprometidos con atender a los ciudadanos".

“Este convenio prevé computar la productividad de los empleados públicos para tener un reconocimiento económico, tiene como un eje rector los premios y los castigos. Reconocer a aquellos que cumplen eficientemente sus tareas y sancionar a aquellos que no están a la altura de las circunstancias que no brindan su predisposición estando en un empleo público que tienen estabilidad, una continuidad en el empleo, realmente que aquellos que no sientan realmente la vocación, el deseo de cumplir con sus servicios y que merezcan la sanción", indicó el funcionario provincial.

Respecto a la modificación, Ayala reflejó que “esto ha sido debatido con los sindicatos y hemos contado con el apoyo, al punto que, por una decisión del gobernador, se decidió ya en el mes de mayo implementar un adicional de convenio colectivo, mientras se implementa definitivamente. El convenio colectivo prevé un plazo para que se adecúe el escalafón de la ley actual al nuevo convenio, mientras tanto ya van a comenzar a recibir los beneficios los trabajadores del sector y se firmará en la semana del 12 de junio".

M.C.