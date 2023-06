Por Karim Chelbi Camba

"Kamikazes de otras almas. Aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar", dice Murguita del Sur de Bersuit Vergarabat. Una canción conocida que está en cualquier DVD de karaoke de rock nacional. Y que estaba en Patagonia Winds.

Una barra, dos micrófonos, una computadora y el Chino Comparada. En ese momento no lo conocía como lo conozco ahora. Pero de un recuerdo mío, salió una hermosa charlas sobre aquellas noches de karaoke en la que fue mi pizzería favorita por escándalo. A la que iba con amigos de la escuela y festejábamos cumpleaños.

No quiero "spoilear" a los lectores, pero en esta entrevista, se van a enterar si hay o no hay una noche más de karaoke.

Patagonia Winds surgió en 2004 y tuvo que buscar su forma de reinventarse después de la erupción del volcán Chaitén en 2008. El karaoke, una idea que no convencía mucho, terminó siendo un éxito.

-¿Cómo y cuándo nace Patagonia Winds?

Nosotros decidimos abrirlo en el año 2004. Si bien es un local metido en la parte de atrás, le queríamos dar una onda de una especie fonda con espectáculos con los artistas locales y de afuera. En su momento trajimos muchos magos, cómicos. Vino uno que se llama Látigo y estuvo viernes, sábado y domingo lleno. Daba un espectáculo espectacular. Estuvimos en conversaciones con el campeón mundial de magia que se llamaba Ordeix, que estaba muy de moda un truco donde él estaba en un lugar y aparecía en otro. Estuvimos a punto de traerlo, pero no nos alcanzó porque estaba un poco caro. La idea era que la gente, mientras cenaba, pudiera disfrutar del espectáculo por un precio razonable. Eso funcionó bastante bien durante unos años. Si bien el boliche funcionaba más el fin de semana que los días de semana, compensaban muy bien. Hubo un sinfín de artistas y cómicos que hacían de la noche, una noche diferente.

¿La idea de Patagonia Winds era que la gente se divirtiera, además de comer bien?

Claro. La idea era comer y tipo 23 horas empezaba el espectáculo. El negocio fue abierto con esa idea, que el fin de semana pudieras disfrutar del espectáculo viernes, sábado y domingo. Todos los días venía gente diferente. En este momento no me acuerdo el precio, pero era razonable y para poder cubrir los gastos del artistas. Durante mucho tiempo funcionó bien, hasta que estalla el volcán en 2008. Fueron cuatro años en los que funcionó muy bien. Fueron años en los que el país creció mucho, había movimiento económico. Recibíamos turistas chilenos y la gente viajaba mucho por el país. En 2008 con el volcán fueron meses muy difíciles, porque la gente no salía a ningún lado y la ceniza era insalubre. La gente se cuidaba mucho y los negocios gastronómicos, hoteleros, fue un desastre económico. Gracias a unos subsidios del gobierno de la provincia, más o menos pudimos sostener el negocio sin que entrara nadie. Estos negocios, con dos o tres meses cerrados genera mucha deuda. Después de eso, se nos ocurre escuchar las voces de amigos y amigas que nos proponían hacer esto que fue una novedad: karaoke.

Al principio, mucha confianza no le teníamos porque la gente se tiene que animar a cantar. La gente que sale a comer es un poco más tradicional, al menos la que manejábamos nosotros, pero nos terminaron convenciendo de hacer karaoke a las 12 de la noche, cuando la gente terminaba de comer. Nos dispusimos a armar unos televisores, compramos unos micrófonos y bajamos programas de internet. Al principio, Richard, los hermanos Carosso, Gustavo Grassle, Ricardo que trabajaba en Beluno, ellos se animaban a empezar a cantar. Como era una cosa novedosa, la primera noche empezó la primera persona: Richard Orellana, un amigo militar retirado. No es Richard, el mozo de la pizzería. Él se animó, nosotros observábamos y la gente estaba durísima como escuchando a un loco que se anima a cantar.

Después del tercer o cuarto tema, la gente se relajaba, pedían algo para tomar y se divertía con temas conocidos. La gente, de a poquito fue entrenado y empezamos a hacerlo todos los fines de semana. Me olvidaba del Mugre, que también nos ayudó un montón porque se disfrazaba. La gente se fue enterando y empezaron a llamar más para reservar mesas hasta que llegó un momento en el que la gente no entraba, había que agregar sillas. Pedíamos por favor que no llegue la municipalidad y después fuimos ampliando la capacidad de gente.

¿Había gente que solamente iba a cantar karaoke?

Había mucha gente que solamente iba a cantar. Se puso de moda de una manera fenomenal. Yo no conocía esa posibilidad de incorporarlo al negocio por eso agradezco a ellos, que se animaban a cantar. Por ahí desentonaban un poquito, pero la gente se divertía mucho. Todos nos animábamos a cantar y se recontra llenaba viernes, sábado y domingo.

¿Podía cantar cualquiera, no? Porque yo me acuerdo haber cantado cuando tenía 11 o 12 años

Claro, por eso lo tenés en el recuerdo. A los chicos jóvenes les gusta esas cosas: participar, cantar, leer lo que están cantando. Me he encontrado con muchos jóvenes que lo recuerdan con cariño, incluso mis hijos. Mi hijo más grande tiene 25 años y tocó ahí. Lo sienten arraigado. Yo tengo el mejor de los recuerdos, quisimos darle una decoración con cosas antiguas con la idea de poner cosas antiguas de diversos espacios: políticos, culturales, deportivos. Por ahí te encontrabas con una foto de Alfonsín, una de Reutemann cuando ganó la carrera, Fangio, había un libro de Eva Perón firmado por ella. Había réplicas de obras famosas a nivel internacional. Hay un montón de fotos de artistas muy conocidos a nivel nacional, como Flavia Palmiero, actrices de novela como Luisa Kuliok. Se sacaban fotos con las mozas, los clientes.

¿Qué recuerdos tenés de la gente que trabajaba?

Dentro de la gente, estaba Romina Carrasco a quien aprecio mucho de chicos porque nos criamos juntos en el barrio Malvinas. Trabajó Inés, mi hermana Luján, mi hermano Diego que me ayudaba en la cocina, Melba que trabaja conmigo en la actualidad, Mónica. Trabajaron varios mozos y mozas que hacían pasantías; Romina Soledad, Charly que prepara mozos en institutos, Ángel. Muchos fueron empleados nuestros, otros por pasantías. Patagonia Winds ha quedado en el recuerdo como el boliche donde empezó el karaoke. Hubo otros negocios donde rompieron un poco la estática de la comunidad, como La Barraca, Kapañuma, Stone, el Social. Patagonia consiguió eso, que la gente se juntara a cantar karaoke y duró cerca de diez años hasta que cumplió su ciclo. En ese momento empezó el auge de El Bodegón y nosotros habíamos decidido alquilar el local para avocarnos más a la pizzería (Fitzroya).

¿Convivían bien Patagonia y Fitzroya?

Sí, convivían. Es cierto que el producto era el mismo en los dos lugares y la gente se dispersaba entre los dos locales, pero trabajaban bien los dos. Nosotros tenemos altibajos en la economía y sostener dos negocios es difícil. En el 2013 hubo un momento malo y fue mejor concentrar todo. Ahí decidimos darlo de baja porque El Bodegón venía levantando mucho y a nosotros nos costaba mucho sostener Patagonia Winds, pero no así Fitzroya que siempre funcionó muy bien. Cumplió su ciclo y quedamos satisfechos por esos años. La comunidad respondió a lo que buscábamos nosotros.

¿Cómo definirías Patagonia Winds?

Un negocio que marcó una etapa que complementa lo que es la pizzería. Yo tenía casi 20 años menos que ahora y estaba en lo más fuerte de mi juventud comercial. Me sentía muy emprendedor y sentía que tenia que hacer más inversiones en un momento en el que país estaba creciendo. Vi la oportunidad con el crecimiento turístico para que vaya todo mejor económicamente porque generás más trabajo, más riqueza para el municipio y uno se siente realizado. Lo tengo como eso, como una rama de este negocio del que me siento orgulloso porque me ha dado todo. Los mejores años yo los volqué ahí, pero siento que me dio mucha satisfacción y gratificación

¿Y qué significa o significó para vos?

Haber cumplido mi deseo de llevar adelante un local que complementaba la gastronomía con la diversión. Lo intenté, funcionó, cumplió un ciclo y bueno. Cuando vi que cumplía el ciclo y tuvimos el rendimiento, me di cuenta que había que avocarse a este negocio. Ocho o diez años habían sido suficiente

¿Te gustaría rememorar una noche de karaoke?

Sí, por supuesto. Ahora que me lo estás diciendo, lo voy a implementar a la brevedad. Vamos a poner fecha y los vamos a invitar.

¿Está abierta entonces la posibilidad de una noche más?

Lo vamos a hacer. Seguramente en agosto, cuando empiece a mejorar el tiempo. Le voy a mandar esto a todas las personas que iban: Richard, el Mugre, los Carosso y muchos más que me estoy olvidando. Vamos a hacer un karaoke acá para divertirnos y rememorar esos lindos momentos.