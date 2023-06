En las instalaciones del Hotel Rayentray y junto al candidato a Vicegobernador, Gustavo Menna, presentó a los candidatos de Juntos por el Cambio para la Legislatura y en las distintas localidades, y expresó: "Lo peor que le puede pasar a un pueblo es resignarse y creer que esta es la normalidad. Todos están acá porque quieren alzar la voz y tenemos una oportunidad única en 20 años para cambiar la historia de nuestra provincia".



Durante el evento y a sala llena, estuvieron presentes autoridades partidarias, intendentes y jefes comunales de Juntos por el Cambio de todas las localidades chubutenses.

En dicho contexto, Torres fue contundente al ratificar el compromiso de poner a Chubut de pie y sostuvo que "yo no voy a ser un gobernador que sea amigo de todo el mundo, sino de la gente de bien. No voy a ser amigo de la desidia. Vamos a gobernar sin mezquindades, siendo sinceros, de cara a la gente porque lo peor que nos puede pasar es creer que esta es la normalidad. Todos están acá porque quieren alzar la voz y tenemos una oportunidad única en 20 años para cambiar la historia de nuestra provincia".



Para finalizar, el candidato a Gobernador de Chubut dijo: "Tenemos que hacer la campaña más clara y sincera de todas: mirar a la cara a la gente y decirle la verdad. La política está llena de 'chantas' que dicen que los problemas se resuelven así nomás. Esta provincia no necesita líderes mesiánicos, sino liderazgos que tiendan a unir y juntar a todos los chubutenses".