Hoy en una nueva emisión de Firma y Aclaración, Ricardo Bustos charla con la escribana Norma Trucco, candidata a concejal de Esquel por Juntos Por el Cambio, comentando sus propuestas para el futuro de la ciudad.

A poco de las elecciones del 30 de julio, la candidata a concejal Norma Trucco afirma que el candidato a intendente Matías Taccetta fue quien le convocó a formar parte de su lista. A quien conoce desde que llegó a la ciudad de Esquel y quién le dijo "si algún día él era intendente, yo iba a ser su concejal".

Comenzó como ayudante en la Escribanía de Bernardi, aún antes de saber de lo que esto se trataba, lo cual con el tiempo le gustó y se recibió en la primer camada de Abogacía en la Universidad San Juan Bosco en la ciudad. Ya hoy hace 23 años que es escribana. Para que no cierren la carrera, un profesor les dijo que tenían que hacer algo grande...

"En ese hacer algo grande, nos ofreció hacer el primer Congreso de Derecho Constitucional que se hizo en Esquel, y ahí lo organizamos con él, nos ayudaron desde el gobierno".

Se define como una persona tranquila, que dice las cosas que piensa, "desde lo que vos crees que está bien, y si está mal, demostrame lo contrario y ahí te digo sí, tenés razón, o no". Con Taccetta no hubo condiciones, "porque yo no condiciono a nadie", que iba a acompañarlo para devolverle a la ciudad todo lo que la ciudad le dio a ella.

Para esto, al pertenecer a la abogacía, en principio va a ir porque Esquel tenga nuevamente su Carta Orgánica, "yo creo que Esquel ya está en condiciones, creo que hay que hacerla", como en muchos otros lugares del país. Intenta retomar la anterior que hubo, aunque reconoce que habían excesos, por lo cuál no fue aprobada.

"Esquel siendo cabecera de la comarca, tiene que tener su Carta Orgánica, la tiene Lago Puelo y otras localidades. Yo creo que nos tiene que hacer crecer".

En caso de llegar como concejal, una de sus prioridades sería lograr que se convoque una Constituyentes nuevamente y se redacte una Carta Orgánica, aprendiendo de los errores del pasado. Según ella, "el pasado siempre te da cuáles son los caminos que tenés que seguir.

No ha participado anteriormente en política ni tiene experiencia en dicho ámbito, sin embargo, dice que tiene la experiencia de la vida y de haber vivido en la ciudad, "esa experiencia es mucho más importante que el título que tengo, eso nos pude llevar a un montón de cosas".

Además trabaja en la cooperadora del Hospital, la cual considera sumamente transparente, y esa misma transparencia en los ejercicios le gustaría llevarla a la municipalidad. Enfocándose en un gobierno municipal abierto, tanto desde el Poder Ejecutivo como el Legislativo, con puertas abiertas.

"El pueblo tiene que tener las puertas abiertas y poder hablar con cualquiera de los que integran el municipio".

A su entender, al funcionamiento de la Municipalidad le falta gestión, una cosa que considera fundamental. Además que el Poder Legislativo y Ejecutivo trabajen en forma conjunta, "porque si trabajamos separados, uno por un lado y otro por el otro, sin hablar, sin saber qué es lo que queremos para Esquel, nunca vamos a lograr nada". Considera que ésta sería una gran diferencia con respecto al resto de los candidatos.

Al no venir de la política, como el resto de sus compañeros, cuenta que ha comenzado a estudiar y a prepararse para dicho puesto, que ocuparía a partir del 10 diciembre, para trabajar en conjunto con Taccetta y su equipo.

"Yo creo que nosotros como legislativos tenemos que acompañar al Ejecutivo, pero no con eso se va a hacer lo que el Ejecutivo diga, lo tenés que discutir con otros diez y con los demás concejales. No por trabajar en el mismo grupo, te voy a dar el sí por el sí".

Afirma que Matías escucha y da sus opiniones, para ella es una persona que analiza y estudia lo que le dice su equipo. Así como ella le ha planteado hacer el trabajo minucioso de análisis de todas las ordenanzas municipales, un trabajo que llevará bastante tiempo. Pero lo considera necesario, ya que hay ordenanzas que se superponen o que hablan de lo mismo, de diferente manera.

"Queremos una gran ciudad, pujante, abierta a las inversiones, que podamos trabajar con el resto de los intendentes de la comarca, poder reclamar al gobierno ya sean las rutas para poder lograr llegar a Esquel, el aeropuerto, que es el único que hay en la comarca... Entonces esto lo tenemos que hacer en forma conjunta, no podemos hacerlo solos".

Fue una de las primeras que comenzó con los reclamos de las tierras para el Hospital, que junto a sus compañeras comenzaron a trabajar o golpear puertas, hablando con el ministro y el gobernador. "De la misma forma que hicimos eso, tenemos que seguir haciendo cosas por Esquel". Asimismo, plantea que se haga un reclamo en conjunto de las diferentes fuerzas y entidades para que se continúe con las obras del aeropuerto y no quede abandonado. Está convencida de que la ciudad se tiene que despertar para llegar a ser una ciudad abierta y pujante.

"Como ciudadanos no podemos aceptar que nos cambien el aeropuerto. Hubieron donaciones de personas de Esquel para que eso se haga. La parte de la portada la donaron".





Considera que hay que darles las herramientas a los jóvenes para que se queden a vivir en nuestra ciudad y no busquen emigrar a otros puntos del país o el exterior.

Como punto final, otro de los puntos que dice que es necesario trabajar es el planeamiento urbano, ya que Esquel se encuentra dentro de la Zona de Seguridad de Frontera, para agrandar el ejido urbano, para hacer que vengan mayor cantidad de inversores.

"Creo que si analizamos bien todo el recurso, podemos abrir las puertas a un montón de gente que pueda venir a trabajar".

