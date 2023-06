A medida que se acerca el invierno suelen multiplicarse los casos de intoxicaciones por monóxido de carbono y no es casualidad. Sucede que el frío extremo nos lleva a ventilar poco los ambientes y a usar más lo aparatos de gas que de un momento a otro podrían comenzar a envenenar el aire que respiramos. En especial si faltó prevención.

El gran problema es que se trata de una sustancia imperceptible. No tiene olor, color ni sabor. No hace ruido. No irrita los ojos ni la nariz. Pero es muy nociva: puede causar daños graves a la salud o incluso la muerte . Por eso se conoce al monóxido de carbono como el asesino invisible.

Este gas tan peligroso -que entra por los pulmones, se instala en la sangre y va dejando sin oxígeno al cerebro y al corazón- se libera en el hogar cuando una estufa, el calefón, el horno, una hornalla o algún otro artefacto empieza a generar una combustión deficiente (incompleta).

Si la falla no se repara a tiempo y encima la vivienda no le ofrece a ese veneno vías de escape hacia el exterior, las personas empiezan a respirar el monóxido de carbono, que en general no da tiempo para reaccionar.

Para prevenir estas tragedias, según los expertos, basta con tomar una serie de precauciones y sostenerlas en el tiempo. A continuación, los 7 cuidados básicos que surgen de las recomendaciones del Ministerio de Salud, del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y de las empresas distribuidoras de gas como Metrogas, Naturgy y Camuzzi.

1. Mantener la ventilación. Siempre dejar una pequeña abertura en las ventanas, que permita un mínimo recambio de aire. También hay que instalar rejillas de ventilación fijas -que no se puedan cerrar- en todos los ambientes que tengan artefactos con cámara abierta, y controlar a menudo que nada las esté tapando.

2. Controlar seguido el fuego. De los aparatos sólo deberían brotar llamas de color azul, con extremos transparentes y una geometría uniforme. "Si fuese amarilla significa que está produciendo monóxido de carbono", advierten en Naturgy. También hay que alarmarse si es roja o anaranjada. En esos casos, se indica apagar rápido el artefacto y hacer revisar el quemador.

3. Hacer mantenimiento preventivo. Se recomienda que todos los artefactos a gas sean inspeccionados . "Verificarlos periódicamente, y luego de largos períodos sin uso, con gasistas matriculados", aconsejan en Camuzzi. Esto es clave para asegurar que los quemadores funcionen bien y que no haya bloqueos, fisuras o roturas en los conductos encargados de evacuar los gases tóxicos.

4. Después de cocinar, limpiar. "Mantené las hornallas limpias de líquidos y alimentos porque obstruyen los quemadores y eso genera una mala combustión", indica el Enargas.

5. Respetar la función de cada aparato. Hay que utilizar cada artefacto sólo para lo que fue fabricado. "Es un error común, y peligroso, usar el horno o las hornallas para calefaccionar ya que consumen mucho oxígeno del ambiente en poco tiempo y no fueron diseñadas para tal fin", ejemplifican en Camuzzi.

6. En ambientes cerrados, sólo tiro balanceado. Aparatos como calefones, estufas infrarrojas o de llama abierta jamás deben ser instalados en baños, dormitorios y otros espacios cerrados o mal ventilados. En lugares así sólo puede haber artefactos a gas con salida al exterior, los cuales -a su vez- "no deben dirigir sus gases quemados a ambientes cerrados", puntualizan en Metrogas.

7. Colocar detectores de monóxido de carbono. Cuando todas las precauciones anteriores fallan y el ambiente empieza a contaminarse, estos pequeños sensores con alarma salvan vidas al emitir un alerta sonoro temprano que permite actuar. Uno básico, de fácil instalación, se consigue a $ 6.000. Los más completos, sensibles también a las fugas de gas natural , arrancan en $ 25.000.

