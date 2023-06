Cecilia Díaz González y Graciela Roberts de la Escuela Nº 54 se refirieron a la situación de los alumnos luego de que Camuzzi retirara el medidor de gas del establecimiento el jueves de la semana pasada.

En este marco, las docentes informaron que la Secretaría de Deportes ofreció un espacio dentro de la Residencia Deportiva para ubicar a los cursos que faltan.

Cabe recordar que, debido a que el edificio educativo no tiene actividad, parte de los cursos tienen clases en la Escuela Nº 210 del Bº Badén y en el Colegio Salesiano. Aún resta ubicar a los 4º y 6º grado. En total, son 290 alumnos los afectados por la problemática.

"No tenemos muchos que nos hayan ofrecidos y hayan sido viables para trabajar con los chicos y cumplan con las tareas de todos los días. Deportes nos ofreció una sala que no cuenta con pupitres, en caso de aceptar deberíamos buscar la manera de que los chicos puedan apoyar sus cuadernos y carpetas para tener sus clases", sostuvo una de las docentes, quien destacó que no hay espacios para cubrir las necesidades que tiene en este momento la comunidad educativa.

Las docentes indicaron que Obras Públicas de Provincia se encuentra trabajando en el establecimiento, luego de que Camuzzi retirara el medidor de gas.

"La conclusión a la que llegaron es que los caloramas son muy antiguos y están mal mantenidos. Nosotros hemos solicitado en varias oportunidades a Delegación Administrativa para que vengan a comienzos de año, a mediados, cuando terminan las vacaciones de invierno para que vean el estado de los calefactores. Ellos van, hacen un arreglo, pero no de fondo", sostuvieron.

Asimismo, recordaron que, según la empresa, los trabajos estarían terminados en un plazo de tres meses.

C.S.