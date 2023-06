Actualmente la escuela N° 54 está sin gas debido a que la empresa Camuzzi retiró el medidor tras detectar pérdidas de gas en el establecimiento.

Algunos cursos funcionan en la Escuela Nº 210 del Bº Badén y otros en el Colegio Salesiano. De todos modos, los padres y docentes buscan otros espacios para ubicar los grados faltantes.

Gladys Millahuala es la madre de uno de los alumnos de la escuela N° 54 y, en diálogo con la prensa, brindó detalles acerca de la situación.

"Como grupo de papás nos reunimos en una escuela buscando alternativas para que los nenes puedan asistir a clases. Se nos había planteado de diversos lugares, pero no cuentan con buena calefacción y el espacio es muy reducido", dijo Millahuala. Asimismo, señaló que "en el gimnasio municipal nos ofrecieron un lugar, pero el espacio no es el adecuado para los niños. No tiene mesas, solo asientos".

En relación a esto, comentó que "el presidente del barrio Ceferino nos ofrece un salón. Vamos a ir a verlo si es apto para que estén los nenes".

"Esperamos una respuesta rápida para puedan retomar sus actividades en la escuela", manifestó.

Para finalizar, Gladys Millahuala contó que los alumnos están con trabajos virtuales, enviados por las maestras.

