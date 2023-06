El candidato a intendente de Esquel por el PLICH (Partido por la Libertad Independiente Chubutense), Luis Alberto Seery, en conferencia de prensa dio detalles acerca de su motivación para presentarse en las elecciones municipales del 30 de julio

"Soy nacido en Provincia de Buenos Aires, en Adrogué. Tengo 52 años. Si bien hace 8 años que resido en Esquel tuve una vivencia anterior en la zona entre 1997 y el 2001",sostuvo.

El candidato destacó que proviene del sector privado, tiene un comercio de taxis y además es administrador agropecuario.

"Lo escuché a César cuando estaba descreído de la política en general y me pareció muy interesante lo que planteaba porque me sentí identificado con esa cosa de sentirme desilusionado y sin ganas de participar en la política. César me devolvió esa chispa y esas ganas de querer volver a participar", indicó sobre su motivación para ser candidato a intendente.

C.S.