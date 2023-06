Carolina Copponi, hermana de Federico, estuvo presente en la audiencia de control de detención por el homicidio ocurrido el domingo pasado. Junto a sus familiares, contó que se conformarán como querellantes con abogados de experiencia en juicios por jurados.

Cabe señalar, que el imputado, Miguel Sáenz de Zumarán, se enfrentará a una causa de homicidio agravado por uso de arma de fuego y alevosía que tiene una expectativa de pena de prisión perpetua. Por lo tanto, en caso de llegar a juicio, se hará por jurados.

"Hemos acompañado a la fiscalía en el pedido de prisión preventiva para este sujeto. Consideramos que es una persona peligrosa. Además, el momento de la audiencia estaba vestido con ropa de mi hermano. No muestra ningún tipo de culpa por lo que ha hecho", comentó Copponi.

"La familia quiere que se esclarezcan los hechos y podamos ver qué sucedió. Sabemos que este sujeto era del entorno de mi hermano y confiaba en él. Entonces, simplemente queremos que se haga justicia", agregó.

Además, indicó que serán querellantes en la causa. "Nos vamos a construir como querellantes de esta causa. Estamos conformando un equipo de abogados con experiencia en juicios por jurados. Esperar que avance la investigaciones y estaremos como familia desde lo que podamos, con los recursos que tenemos. Por los pocos días que paso del asesinato se ha avanzado bastante. Pedimos respeto por mis padres, que son personas adultas. Pedimos respeto con las cosas que se hablan y se dicen y para no estropear las líneas de investigación que se están llevando a cabo", expresó.

En cuanto al momento que atraviesa la familia, Copponi indicó: "La situación es muy difícil. Yo soy abogada y vivo en Mendoza. Fue muy complicado el viaje, organizar, nunca creímos que podía pasar algo así. Sabíamos de la relación con Miguel y que mi hermano sospechaba que le robaba. Cuando lo incentivamos a que se aleje, a mi hermano le daba lástima porque lo habían echado de la casa y no tenía donde vivir".

"Más allá de que no era querido por nadie, a mi hermano le daba lástima. Yo lo conocí durante el verano, que él estaba ahí, pero no era de su grupo más cercano de amistades. Sí había una relación, pero no era desde la infancia como otros chicos", concluyó la hermana de Federico Copponi.