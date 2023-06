La fiscal jefe, Dra. María Bottini, se refirió a la audiencia de control de detención por el homicidio de Federico Copponi y a los procedimientos realizados durante el día de ayer, con la detención de Miguel Sáenz de Zumarán y el secuestro de varios celulares.

En la audiencia, se solicitó al juez la apertura de los aparatos móviles para obtener mayor información sobre el hecho y determinar si uno de esos celulares pertenece a la víctima.

En principio, sobre el plazo de prisión preventiva, Bottini consideró: "Teníamos un poco más de tiempo. El juez fue más prudente y resolvió 60 días de prisión preventiva. Entiendo que fue razonable lo que decidió el juez, porque manifestó que la Fiscalía termina de hacer estas pruebas que faltan para descartar o reforzar la prueba de autoría sobre la persona que está detenida".

En cuanto a la investigación de estos días, la fiscal sostuvo: "Fue un trabajo arduo porque había mucha información dando vuelta e información que se aportó y no era exacta. Se hicieron varios allanamientos, con autorización del Dr. Criado. Se fue descartando la participación de otras personas que también estuvieron sospechadas en algún momento".

Sobre los procedimientos, Bottini comentó que no se encontró el arma homicida. "Solamente celulares. El arma no fue habida y lo que tenemos que determinar es si alguno de los celulares es de la víctima o no. Todavía no lo tenemos, porque hay que hacer las pericias para poder determinar a quiénes pertenecen. El celular desapareció y no tiene señal", explicó.

"Fue la última persona que estuvo con él y tenía un arma de fuego que no fue encontrada y todos los demás elementos. Aparentemente, el revólver que estaba en el domicilio lo había tenido con anterioridad el señor que está imputado", agregó la fiscal jefe.

Por último, Bottini dio a conocer que se trabaja junto a la Justicia Federal, ya que el homicidio pudo haberse dado en un marco de comercialización de estupefacientes. "Se pidió información a la justicia federal y nosotros les hicimos saber cualquier cuestión que tenga que ver con delitos federales. Ya le hicimos saber", concluyó.