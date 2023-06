Una denuncia por acoso sexual compromete seriamente al segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, comisario inspector Andrés García. La jefatura ya evalúa pasarlo a disponibilidad. La denuncia de acoso constante la realizó una agente de 21 años que presta servicio en la mencionada unidad como secretaria del mencionado García. La mujer dijo en la denuncia que soporta estos “acosos constantes” desde hace un año y hace una desgarradora descripción de lo que le ha sucedido durante todo ese tiempo.

La denuncia reseña hechos gravísimos mencionando que “una vez delante de otros jefes me dijo que le había echado al café que estaba tan rico que seguro le había puesto agua de mi tanga y todos los jefes se reían; en otra oración me encontraba realizando mates en la oficina y llegó el jefe, lo saludé con un beso, él lo esquivo y me dio un beso en la boca”.

Relata que “nunca dije nada porque realmente tengo miedo ya que una vez me dijo que él podía ser muy peligroso. Yo los mensajes lo borré porque no quería que mi novio vea las cosas que él me decía. Este acoso ya es constante porque todos los días me refiere algo distinto por mi cuerpo y hacia comentarios de que quiere tener relaciones conmigo, o yo paso caminando y el de atrás me hace gesticulaciones o hace como que me va a pegar en la cola”.

En otro tramo relata cómo alguna otra mujer policía prácticamente ha naturalizado el hecho, “me encontraba en la oficina con el segundo jefe y la sargento Manrique y el jefe le hace un comentario a la sargento diciéndole que él me ayudaba en todo y yo no le entregaba (sic), y la sargento me dice que era una tonta por no entregar porque él era el jefe más lindo”.

También menciona una situación de abuso de poder del jefe policial, “además ahora que se enteró que me encuentro en pareja con un empleado policial, le ha hecho la vida imposible a él, lo trasladó del lugar de donde se encontraba prestando servicio y lo mandó a otro lado más lejos”.

“La última situación que sucedió ayer (por el 15/06) fue cuando nos encontrábamos en la oficina, luego en la tarde me envió un mensaje de whatsapp diciéndome que si no me había quedado loquita con lo que él me había dicho en la mañana. Es entonces que ayer decidí no volver a trabajar” agrega.

“Pensé bien las cosas y decidí realizar la denuncia porque yo no tengo la culpa de lo que me está pasando. Quiero dejar constancias que él nunca me respetó y nunca tuvo un trato de jefe y subalterna, nunca me llamó por mi apellido siempre me ponía apodos o me decía mamita” cierra la denuncia realizada por la joven. Ahora, la jefatura estudia los pasos a seguir aunque es seguro que pasará a disponibilidad a García.

