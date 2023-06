Por primera vez en su vida, Dalia Gutmann conocerá Esquel y será en el marco de la presentación de su show "Tengo cosas para hacer", que será el próximo jueves en el Auditorio Municipal.

En diálogo con Red43, la comediante comentó que siempre quiso conocer la ciudad. "Voy por primera vez en mi vida a Esquel. Es conocer un lugar nuevo y un lugar que me da intriga, porque tenía una amiga que iba mucho de vacaciones y siempre tuve pendiente conocer", expresó.

Sobre las características del show, Gutmann no consideró que haya "spoiler" al hablar previamente del contenido. "Es un show de humor, de comedia. La idea es que los que vengan con humor y se vayan más contentos. Es un show bastante delirante. Yo vengo del stand up que son monólogos humorísticos y este show tiene cambios de vestuarios, pasan cosas, entran llamados, aparece gente en el escenario. Parte del monólogo tradicional, tiene más ingredientes del teatro. La idea es que vengan a reírse. Es un género que invita mucho a la identificación, contar cosas que puedan pasarte o a una amiga, o un familiar. La idea es que vengan a pasarla bien", manifestó.

"Me gusta mucho y es una búsqueda que tengo. Busco que vengas al teatro y no puedas creer lo que estás viendo y que sea un show que no se parezca a otro que ya viste".

"Es excelente, no te puedo mentir. Puedo asegurar que me gusta mucho hacerlo, lo hago con mucho respeto y me gusta valorar cada oportunidad que tenga. Cada vez que me subo al escenario, trato que a la gente le llegue esa entrega", agregó la reconocida comediante a nivel nacional que se presentará el jueves en el Auditorio de Esquel.

Por otra parte, un poco más detallado sobre los temas que trata "Tengo cosas para hacer", Gutmann dijo: "Tengo cierta obsesión con la gente que entendió cómo vivir, esa gente que a los 5 años sabe qué quiere hacer. Yo soy más como que me levanto y no entiendo cómo hay que vivir y hago humor desde ese lugar. Me río un poco de la gente exitosa, resulta, segura. Me parece que mis monólogos van por ahí, el vínculo con mi cuerpo, con mis amigos, con mi pareja. Me genera mucho material humorístico".

Por último, la comediante se refirió a los días que va a estar en la ciudad y una pequeña gira cordillerana en la Patagonia. "Voy un día antes, porque hay un vuelo diario y asegurarme estar sí o sí. El jueves estoy en Esquel y al otro día voy para Villa La Angostura, Bariloche y San Martín de los Andes", concluyó.

Las entradas están en venta en Belgrano 330 a partir de las 14 horas. El valor es de 5000 pesos y solo se venden con dinero en efectivo. (Organizado por Fedorco Producciones @fedorcoproducciones)

K.C