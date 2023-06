Este 18 de junio se cumplen seis meses de la Copa del Mundo que ganó Argentina en Qatar, el 18 de diciembre del 2022. Luego de 36 años, la Albiceleste volvió a levantar la tan ansiada Copa y sumó su tercera estrella.

El camino en Qatar 2022 arrancó con el pie izquierdo, tras la derrota frente a Arabia Saudita en el debut. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni se repuso del golpe y llegó hasta la final, en la que venció a Francia por penales.

Dos goles de Lionel Messi, uno de Ángel Di María y la extraordinaria atajada del Dibu Martínez para el empate 3 a 3 y la definición desde los doce pasos. Argentina convirtió todos, el arquero atajó uno y Tchouameni, con miedo, la tiró afuera. Gonzalo Montiel y el recordado relato de De Paoli "somos todos Montiel, Gonzalo vamos" para levantar la tercera Copa del Mundo.

Un recuerdo, para siempre, en la piel:

El capitán de la Selección argentina utilizó su cuenta de Instagram para recordar la hazaña de noviembre y diciembre del 2022. "Se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas. 6 meses en los que no pude dejar de pensar en todo lo que vivimos, en cuánto lo peleamos y en cómo aún hoy lo disfrutamos", publicó Messi.

"Es imposible resumir el Mundial en imágenes, me quedaría con tantas que no cabrían en ningún álbum. Pero coincidiendo con los 6 meses, quería compartirles algunos momentos que me vienen muchas veces a la cabeza y me ponen muy feliz al recordarlos por cómo y cuándo se dieron", agregó el mejor jugador del Mundo.

Y además, como es el mejor de todos, también se acordó del Día del Padre. "Abrazo enorme a todos y aprovecho para felicitar hoy también a todos los papás", concluyó en su mensaje.

