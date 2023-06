El domingo por la noche, el Tribunal Electoral de la provincia oficializó las listas que se presentarán a las elecciones del 30 de julio. En Esquel, la lista de Juntos por el Cambio apareció con nueve concejales. En este caso, faltaba Néstor González, quien ocupaba el cuarto lugar de concejal suplente.

El diputado nacional y candidato a intendente de Esquel, Matías Taccetta, se acercó a los estudios de Red43 y se refirió a lo ocurrido. "Primero nos proclamaron y comunicaron la lista. Viajé a la ciudad de Puerto Madryn a presentar la documentación de esa lista, que eran 10 concejales en los cuales integraban dos de la lista de María Eugenia Estefanía. Cuando llego allá me dicen que la lista es otra en la cual aparecía Néstor González. No teníamos su documentación porque no la habíamos solicitado y me puse en comunicación con Estefanía", dijo Taccetta y señaló: "No pudieron enviarla a la aceptación o quizás no quiso aceptar el cargo, y está en todo su derecho".

"En caso de no aceptar un cargo en la instancia de la Junta Electoral se podría suplir con otro candidato a concejal. Presentamos la documentación de Gastón Fuentes, que era un candidato de nuestra lista. Cuando llegó al tribunal electoral no proclamaron la totalidad de la lista porque la Junta Electoral habia dicho que los 10 concejales incluían a Néstor González", remarcó Taccetta.

En este sentido, el candidato a intendente de Esquel contó: "Vamos a ir a una elección con nueve concejales. No le echo la culpa al Tribunal Electoral, sino a la Junta Electoral porque, al proclamar la lista, tiene que consultar a cada uno de los integrantes si está de acuerdo con la integración y aceptación de los cargos, y no lo hizo".

"La junta electoral tiene que consultar cual es la voluntad de cada uno y no dejar a una lista con menos concejales", manifestó.

"La desprolijidad de los cambios de lista hace que estas cosas sucedan. Iremos a una elección con un concejal menos", concluyó.



E.H