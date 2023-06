César Treffinger en Firma y Aclaración: "Chubut tiene todo para ser potencia"

Por primera vez en los estudios de Red43, en una nueva emisión de Firma y Aclaración, el candidato a Gobernador por el Partido por la Libertad Independiente Chubutense (PLICH), expone sus propuestas para una provincia mejor y más transparente.

Padre de 5 hijos, que de los 16 a los 19 años se desempeñó como Infante de la Marina y luego comenzó su carrera laboral en el ámbito privado, capacitándose y escalando posiciones en diversas empresas reconocidas como La Anónima, Fiat, Frávega, YPF, desde hace 14 años como representante de Autocrédito de Sociedad Anónima de Capitalización en la Patagonia en diferentes localidades.

“Yo siempre me caractericé por buscar desafíos, y cada vez que estaba en algún lugar que veía que ya había alcanzado mi techo, buscaba otra posibilidad que me diera una perspectiva de seguir creciendo”.

Según él, el disparador inicial por el cuál decidió involucrarse en la política fue cuando en la pandemia, sus hijos le plantearon la posibilidad de irse del país, ‘vendé todo y vámonos de la Argentina, acá no hay futuro’ le decían.

Vio la política como una opción para tratar de mejorar las cosas en la provincia, para volcar todo eso que ha aprendido a lo largo de sus años de trabajo, “las habilidades, la experiencia, lo corporativo, las herramientas, la formación, lo he hecho siempre con buenos resultados”. Considera un error que quienes no viven de la política no se involucren, ya que eso hace que siempre siga todo igual.

“Yo creo que hay excelentes personas, preparadas, muy brillantes, en todos lados de la Argentina. Los argentinos somos muy capaces, y tenemos que lograr que toda esa gente que tiene otras herramientas las ponga al servicio de lo público”.

Está convencido de que Chubut tiene todo lo necesario para ser potencia, pero primero deben comenzarse a hacer bien las cosas, ya que la provincia ha sido gobernada por décadas por la decadencia, debido a la inoperancia y corrupción. Además de la connivencia de la clase dirigente política "para que el Estado Nacional nos perjudique, sin reclamar o defender los intereses de la provincia".

“Hay que ordenar este desorden, es una casa sin techo y sin ventanas”

Una de las cuestiones que considera que debe ordenarse son los “ñoquis” en la administración pública, así como recomponer los salarios de quienes realmente hacen su trabajo, como por ejemplo los docentes o quienes están a cargo de la seguridad y la salud, además de terminar con los favoritismos, los privilegios o los acomodos en la política, algo con lo que plantea terminar. Así como hacer cumplir la ley e incorporar instrumentos reguladores para identificar que estos desvíos no sean permeables.

“Y si esa gente no nos vota, o le cae mal mi declaración, estamos en el camino correcto, porque no nos tiene por qué votar, porque nosotros no vamos a valer ese tipo de prácticas. De hecho, lo tendríamos que denunciar, que es lo que corresponde”.

Se considera un vecino emprendedor que en menos de dos años armó un partido político con un equipo que lo apoya, y una capacidad de gestión que logró vencer al gobierno provincial con sus ministros de Seguridad y Salud. Estima que es una cuestión de gestión, “el que viene acostumbrado al ámbito corporativo, y por la formación y porque uno aprende en las entidades privadas, es hacer las cosas bien, seleccionar las personas correctas”.

“Imagínese el nivel de corrupción que hay en esta provincia, de inoperancia y desidia para que realmente estemos tan mal, siendo que hay mucho que producimos, para pocos”.

Una de las cuestiones primordiales sobre las que cree que es necesario trabajar es la educación, mejorar las condiciones salariales de los docentes, así como también el nivel educativo que reciben los estudiantes.

Cree que es necesaria una renovación de la clase dirigente política, que se pueda volver a poner en valor la palabra, recuperar la credibilidad y la transparencia, “demostrar, comunicar, explicarle a la gente que está haciendo un gobierno”.

Para finalizar, considera fundamental el comunicarle a la gente lo que el gobierno está haciendo, qué obras, cuánto se gasta, qué hará de cara al futuro, ya que en estos “es un grupo de personas que pareciera ser que entre ellos manejan un gobierno sin rendirle cuentas a nadie”. Con esto intenta hacer visible a la sociedad en qué se está trabajando y cómo, evitando así los altos niveles de corrupción que se manejan hasta el momento.