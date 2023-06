El concejal de Cambiemos, Diego Austin, hizo uso de la hora de preferencia en el marco de una nueva sesión del Concejo Deliberante.

En este contexto se refirió a la situación de los vecinos que no pueden pagar los servicios básicos y la situación económica a nivel nacional.

"Hemos tenido el privilegio de recibir al vecino y conocer la problemática que no es una novedad, no pueden pagar los servicios, si no hay trabajo el dinero no alcanza", sostuvo.

"Tenemos un problema con la paralización de la obra del aeropuerto. Es verdad, es una obra totalmente necesaria, es una puerta de ingreso no solo a Esquel. Si nosotros necesitamos posicionarnos como destino turístico, tenemos que tener un ingreso coherente cosa que hoy se nos está negando", agregó.

Asimismo, se refirió al contexto de creciente inflación que atraviesa el país e impacta en lo local.

"Cuando hablamos de escases de dinero tenemos que tener en cuenta que hay que readecuar partidas. Hoy por hoy la partida de combustible de ambiente esta ejecutada al 90%, se elaboró un presupuesto previendo una inflación de un 43% y llevamos más de 3 dígitos de inflación, es una vergüenza", lamentó.

"Nuestro intendente viaja a hacer una gestión a Rawson y no es atendido porque el gobierno provincial atiende por la ventana o por Whatsapp. Hay un decreto publicado en el Boletín Oficial y es el subsidio otorgado a la ciudad de Puerto Madryn de 315 millones de pesos. Claramente el Gobierno provincial no va a tener 2 millones para colaborar con la Municipalidad de Esquel porque vela por sus amigos y por no perder el poder", sostuvo.

En este sentido, el edil brindó su apoyo y le rindió homenaje a los trabajadores que atraviesan una situación económica difícil.

"La inflación está destruyendo el trabajo, el futuro y nos está quitando las expectativas de crecimiento. Velo porque la gente despierte y se de cuenta que esta es la fórmula del fracaso", culminó.

C.S.