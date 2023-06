El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio para las elecciones 2023, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este mediodía que su compañero de fórmula es el titular del radicalismo y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Así, aseguró: “Es un tipo de acción, no le tiembla el pulso”.

Ambos políticos se presentaron minutos pasadas las 13 en el salón “La escondida de Palermo”, ubicado en avenida de los Ombúes 32, en ese barrio porteño. “Los argentinos necesitamos un cambio real profundo, total, pero lo más importante que se mantenga en el tiempo porque o si no, no sirve de nada. Si no le cambiamos la vida a la gente no existe el cambio estamos viviendo la inseguridad, la inflación, hay que ir a fondo a cambiar la Argentina”, expresó Larreta al comienzo del acto.

“Hoy Gerardo Morales me acompañará como candidato a vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos”, dijo Larreta quien se encontraba encabezando el acto junto con el gobernador jujeño.

Luego, señaló las razones por las cuales lo eligió como compañero de fórmula: “Gerardo es un tipo de la acción de hacer y él le cambió la vida a cada uno de los jujeños, viven mejor que hace 8 años, dio vuelta la provincia y convirtió a los jujeños que tienen más trabajo gracias al impulso que le dio al litio, a la energía solar, es impresionante el trabajo que genera para los jujeños y todos los argentinos”.

La confirmación de Morales llega luego de que ayer, durante un acto en el Puerto de Olivos -en el que Larreta anunció que Miguel Ángel Pichetto encabezará la lista de diputados bonaerenses y conducirá la cámara si resulta elegido- el mandatario porteño dijera sobre su compañero: “Tiene que compartir la pasión por el cambio, esta actitud de ir para adelante, y en segundo término yo comparto la diversidad en distintos aspectos”.

En este marco Morales declinará su propia precandidatura presidencial por la Unión Cívica Radical para ser parte de la fórmula con Larreta, en coincidencia con algo que había propuesto: realizar “fórmulas cruzadas”.

La noticia se da además en una semana en la que el gobernador de Jujuy debió enfrentar los cortes de ruta en su provincia, así como los violentos disturbios en los alrededores de la Legislatura tras la aprobación de la reforma de la Constitución provincial. En medio de los cruces y las acusaciones del oficialismo, fue apoyado por Larreta.

Allegados al jefe de la UCR admitieron que la agudización de la violencia demoró las tratativas por la estrategia electoral. Sin embargo, el funcionario porteño confió en que Morales saldría fortalecido de esa crisis.

La fórmula Bullrich - Petri

Hoy también se anunciará la otra fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, integrada por Patricia Bullrich y Luis Petri. Ambos darán una conferencia de prensa a las 13.30 en el Hotel NH, ubicado en Bolívar 160, microcentro porteño. Dos días antes, a través de un video publicado en redes sociales, Bullrich oficializó al exdiputado radical como su compañero para las PASO.

Por su parte ayer la exministra dio los motivos por los que Petri será quien la acompañe: destacó su perfil vinculado al estudio de las cuestiones de seguridad y dijo que es importante sumar dirigentes que no sean los que siempre están en danza.

Petri es un abogado mendocino de 46 años que fue diputado entre 2013 y 2021 y que recientemente obtuvo el 17,4% de los votos como precandidato a gobernador en las internas dentro del frente Cambia Mendoza, en las que ganó Alfredo Cornejo con el 29,79%.

El dirigente radical fue uno de los autores -junto al senador Cornejo- de la denominada “ley Chocobar”, un frustrado proyecto ingresado a la Cámara de Diputados en 2020 con el que se intentó modificar el artículo 34 del Código Penal para establecer una “presunción legal” que otorgue “seguridad jurídica” a los miembros de las fuerzas de seguridad cuando se encuentren ante un ilícito fuera de su hora de servicio.

Asimismo presentó un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 14 años y otro para validar el uso de las armas no letales Taser por parte de efectivos de las fuerzas de seguridad.

M.C.