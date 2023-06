El Gobierno Provincial llevó adelante este jueves en Rawson la apertura de la licitación para la adquisición de 12 vehículos todo terreno, destinados a prevenir y fortalecer las tareas de control de incendios forestales en la región cordillerana.

Del acto licitatorio, que tuvo lugar esta mañana en instalaciones de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), participaron el ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena; el secretario de Bosques, Rodrigo Roveta, integrantes de la UEP y representantes de las firmas oferentes.

Concretamente, el Gobierno de la Provincia prevé renovar y ampliar el parque automotor del Servicio Provincial de Manejo del Fuego con la incorporación de once Pick Up 4x4 Doble Cabina y un vehículo utilitario 4x2 de cinco plazas.

Inversión en equipamiento, recurso humano y capacitación

Tras la apertura, el secretario de Bosques de la Provincia, Rodrigo Roveta, explicó que la licitación se enmarca en el proyecto de Fortalecimiento del Servicio Provincial de Manejo del Fuego “que se viene ejecutando de manera conjunta a través de la UEP, del Ministerio de Economía y Crédito Público, de la Secretaría de Bosques y organismos de competencia nacional”.

El funcionario reveló que se trata de vehículos todo terreno y totalmente equipados “para mejorar el ataque inicial y las tareas de control de incendios forestales en la zona cordillerana. Tienen accesorios adicionales para darles versatilidad en el tipo de terreno y el tipo de actividades que se tienen que desarrollar”.

Manifestó que posteriormente, los vehículos podrán ser “equipados adicionalmente con kits de ataque inicial que vienen a reforzar la disponibilidad de agua en este tipo de unidades para las primeras intervenciones. Es un refuerzo muy importante para lo que es el traslado y movimiento de brigadistas en los eventos ígneos tanto en las tareas de control como de prevención”, destacó.

Roveta sostuvo que “el equipamiento va a reforzar todo lo que es la cuestión del apoyo logístico y técnico de las distintas operaciones”.

El secretario de Bosques remarcó asimismo la “fuerte decisión política que ha tomado el Gobierno Provincial en esta gestión de fortalecer la prevención y el manejo del fuego, y eso se ve reflejado no solo con el avance en equipamiento sino también en recurso humano, capacitación y reconocimiento de la actividad”.

Ofertas

Los vehículos licitados este jueves apuntan a contribuir con la reducción de la ocurrencia de incendios forestales y rurales, y las pérdidas producidas por los mismos.

En ese marco, y con la fiscalización de la escribana general de Gobierno (Delegación Zona Este) Adriana Martínez, se abrieron los sobres correspondientes a la Licitación Pública Nacional PROSAP-IV-619-LPN-B -, dividida en cuatro lotes.

Para el primero (once Pick Up 4x4 Doble Cabina), la empresa IGARRETA S.A.C.I. presentó una oferta de U$S 59.307 por valor unitario; U$S 652.377 por valor total, y un monto de 3.950.837 pesos por flete y patentamiento. En tanto, la firma SURISAN S.A. cotizó una suma de 14.991.800 pesos por unidad y 164.909.800 pesos por la totalidad de los vehículos.

Respecto al lote 2 (un vehículo utilitario 4x2 5 Plazas), la empresa AUTOSUR S.A. presentó una oferta de 11.686.000 pesos.

Por su parte, la firma VIALERG S.A. ofertó por el lote 4 (3 Tráiler para cuatriciclo de un eje) por un valor unitario de U$S 9.890 y un valor total de U$S 29.670.

No hubo ofertas correspondientes al lote 3 (tres cuatriciclos 4x4).