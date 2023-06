­Por Lelia Castro

Un ejemplo de lucha y perseverancia, firme en sus convicciones e ideales, Mercedes Gullino, más conocida por todos como Mecha, nos cuenta cómo fue su trayectoria en la Universidad San Juan Bosco, la primera promoción de profesoras egresadas en Lenguas y Literatura.

Su vida es un testimonio inspirador de perseverancia y pasión por la educación. Desde sus primeros años como estudiante hasta convertirse en una profesora apasionada, su trayectoria ha estado marcada por la lucha constante y su visión única sobre la importancia de la presencialidad en el ámbito educativo, poniendo el cuerpo y el alma en ello.

Su niñez transcurrió en Córdoba, de donde proviene y donde pensaba terminar la carrera de Bioquímica que había comenzado, casarse y vivir. Pero las vueltas del destino hicieron que cuando vino a Esquel a despedirse de su familia, sintiera que éste era su lugar en el mundo.

“Vine y dije este es mi lugar en el mundo, y no me casé, me quedé acá y empecé a trabajar acá. Yo había hecho en la Cultural Británica todos los trayectos, así que empecé a dar clases de inglés y estaba feliz, y sí este es mi lugar en el mundo, no hay otro”.

La pasión por la enseñanza la desarrolló gracias a profesoras que tuvo y la inspiraron a ser docente, algo que siente como vocación y que ama con locura. Cuenta que empezó la facultad “porque me encantaba la profesora de Bioquímica, tenía para mí un encanto en su forma de tratarnos y de llevarnos que me enamoré de la materia por cómo la profesora la llevaba”.

Lo que muchos no saben es que la primera sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en la ciudad de Esquel se encontraba en lo que en ese momento era la Escuela Normal Mixta República de Costa Rica, la que luego fue conocida simplemente como ‘La Normal’ y en la actualidad funciona la Escuela primaria N° 767, la escuela secundaria N°205 y el ISFD N° 809

Mecha se convirtió en una de las primeras alumnas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Esquel. En el año ’75, la posibilidad de que la sede universitaria se estableciera aquí en la ciudad implicó una gran movilización de personas que compartieron su deseo de una educación universitaria local. A pesar de las dificultades y las constantes amenazas de cierre de la universidad, ella y sus compañeras perseveraron en su lucha.

“Todo el mundo quería Ciencias Económicas, Leyes, Abogacía, algunas de las técnicas, de las duras, Ingeniería, Ingeniería Forestal. Y nosotros queríamos humanidades, no nos importaba, porque nosotros, las mujeres que fuimos, solamente dos chicas solteras y las demás éramos casi todas docentes, casadas y amas de casa con hijos. Yo tenía casi 20 años de ejercicio de la docencia. O sea, a mí lo que me interesaba era que para mis hijos y para los chicos jóvenes quedara la sede acá, como a todas nosotras”.

Al desarrollarse el golpe de Estado en el ’76, nos cuenta que la Marina se hizo cargo de la universidad, controlando y decidiendo constantemente qué carreras seguía dictándose y cuáles no. Ellas pertenecían a Humanidades y al ser pocas, cada vez que esto sucedía, se ponían en plan de lucha, reuniendo a todos sus familiares y conocidos en el aula para que no dieran de baja su carrera.

“Había una cosa muy loca que se llamó el tríptico, que hacíamos Letras, Geografía e Historia, esas tres materias. En toda la Argentina, en algunas la cursaron algunos pocos meses, lo máximo que se cursó en todas las universidades fue un cuatrimestre o un semestre. Nosotras hicimos un año del tríptico, un año de cada una, y muy exigidas”.

Nunca sabían qué carrera iban a seguir, porque les iban cambiando el profesorado, por lo que pasaron por Geografía, Filosofía, haciendo distintas materias, hasta que quedó Letras, el rector las instaba a cursar y a rendir para que no cerraran la carrera.

“Los de la Marina venían y ponían las carreras que había en ese momento, y con un borrador iban borrando las carreras que no iban, y ahí seguía humanidades, porque estábamos todos ahí en ese salón. Llegaba a fin de año y nos decían que el año que sigue no iba a seguir, si ustedes quieren pueden viajar y terminar”.

Recuerda que fueron años difíciles, de mucha exigencia a nivel educativo, no había bibliotecas en la ciudad, sólo una librería, por lo que costaba conseguir el material, además de que tanto ella como la mayoría de sus compañeras ya estaban casadas y tenían hijos, por lo que así como trabajar en diferentes instituciones educativas como docentes, también debían ocuparse de los quehaceres hogareños, cursar y estudiar. Se juntaban a estudiar hasta altas horas de la madrugada y al otro día levantarse temprano a trabajar.

“Así que tuvimos que comprar los libros y seguir esa carrera que nos impusieron, pero que es hermosa carrera, fue muy lindo, a mí me gusta mucho la literatura. En el ’75 empezamos, nos recibimos en el ’79, con mi nueva hija de 9 meses”.

Faltando poco para recibirse, debían llevar a cabo las prácticas docentes, algo que Mecha consideraba ridículo, ya que llevaba 20 años en la docencia, por lo que se peleó con el Rector Aldo López Guidi -quien años después fuera su gran amigo- y decidió no ir más, “todas tenemos un tránsito en la docencia ya, lo que natura no da, salamanca no nos va a regalar. Teníamos los cuadernos de actuación, ¿qué más que eso?”. Hasta que su marido, junto a sus compañeras y el rector, la hicieron entrar en razón de que tanto ella como su familia estaban haciendo un gran esfuerzo y no tenía sentido tirar todo por la borda, así que volvió.

Ella junto a sus compañeras fueron la primera promoción de profesoras de Letras y Literatura, las 9 juntas se graduaron luego de una carrera que significó mucho esfuerzo, una lucha continua, un compañerismo inigualable, apoyándose unas a otras, así como también las familias de cada una. Al ser tan pocas, con la pasión que estudiaban y cursaban que hasta las han dejado encerradas en la escuela sin darse cuenta que aún estaban en el aula.

“No había cerco en la escuela Normal, no había celulares, cuando se hizo la hora los maridos y los novios nos vinieron a buscar y les gritábamos por la ventana que no podíamos salir porque estaba todo cerrado. Tuvimos que poner los escritorios contra la pared, subirnos, pasar para el otro lado de la ventana y del otro lado nos atajaban”.

Siendo parte de la clase media es ascenso, fue la primera en su familia en obtener un título universitario. Quizás a ella no le interesaba el título en sí, porque ya ejercía hace tiempo, pero significó el valor del esfuerzo, la lucha y la perseverancia. Recibirse como abanderada representa todo ello. Se la observa orgullosa de su carrera que ha llevado a cabo con una inmensa vocación, a la cual ama y que le ha dejado enormes satisfacciones.

“Llegué a ser abanderada de la universidad porque estudiábamos como locas. Me acuerdo que me estaba bañando y con el libro afuera de la cortina de baño. Nos poníamos la mejor ropa que teníamos, nos pintábamos bien y salíamos a rendir con tacos altos, muy emperifolladas, ese era nuestro toc para ir a rendir. Me recibí con un promedio de 9,34. Porque yo tenía mucho conocimiento previo de cosas, tanto de literatura, historia, geografía, por los viajes y todo eso”.

Luego de 42 años de trayectoria como docentes en diferentes instituciones educativas de la ciudad, como la Escuela Normal, la Politécnica, Colegio Salesiano, en la nocturna, en el colegio Arco Iris, se siente plenamente satisfecha por su trayectoria larga y productiva. La enorgullece ver que a todos los lugares que va se encuentra con ex alumnos, que la recuerdan gratamente, así como le confiesan que gracias a ella desarrollaron un amor por la literatura y una casi obsesión por no tener errores de ortografía, “eso me descose las costuras, me encanta, realmente lo disfruto mucho”.

“Hace poco, una de mis alumnas que estaba cursando en España y me dijo que tenía que presentar la tesis, y me mandó un mensaje y me dice: y te tengo tan presente, cuando tuve que presentar la tesis y te oía decirnos ‘una falta de ortografía es como una mancha en la ropa, ¿vas a dejar eso así? ¿saldrías con una mancha de grasa?’. Esas cosas que a uno le alegran la vida”.

Al reflexionar sobre la educación en la actualidad, sostiene que ninguna pantalla puede reemplazar al libro como materia de estudio, fomenta la educación cara a cara, la presencialidad, el contacto de las personas entre sí y con los libros, nada puede suplir eso. Cambiar los libros por pantallas cree que es una equivocación, ya que a los chicos “les quita imaginación, creatividad, comunicación con los compañeros, vuelve a los chicos menos inteligentes, más aislados, más solitarios, se pierde toda la interacción entre seres humanos, para la amistad y para todo”.

Esto lo considera una persona que pudimos observar que en cada rincón de la casa hay bibliotecas y libros, más de 3 mil nos confiesa y considera una lectora empedernida.

Siempre acompañada por sus dos hijas Jimena y Fernanda, por su hermano, sus cuatro hijos y los sobrinos nietos que le dieron. Recuerda con mucho amor a su marido José Montero Lacasa, a quien siente presente todos los días y siente aún una gran admiración por él.

Hoy, Mercedes sigue siendo una fuente de inspiración para muchos, recordándonos que la educación es un motor de transformación y que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia en la vida de los demás. Está convencida de que hay que comprometerse y luchar por lo que uno quiere, “si la gente no se compromete, no se consigue nada”.

“Las cosas se consiguen peleándolas, y si hay que pelearlas en la calle, en la calle. Las cosas que el pueblo no tiene como suyas y si no se interesa por conseguirlas, no las va a tener nunca, hay que estar. Gran perseverancia, muchísima”.