Joven estadounidense recomendó no salir con argentinos: “Te dejan por ir a jugar al fútbol”

Sophie, una mujer estadounidense que vive en la ciudad de Miami, junto a su novio argentino, subió un polémico video a TikTok y dio que hablar. La joven pidió "no salir" con argentinos y generó controversia en las redes sociales. La publicación superó los 20 mil me gusta y tuvo más de 600 comentarios.

“A veces leo a muchas mujeres en los comentarios diciendo ‘quiero un argentino’, ‘necesito un argentino en mi vida’, pero hay cosas que tenés que saber antes de empezar a salir con un argentino”, comenzó Sophie. “Te van a dejar en cualquier momento para ir a jugar al fútbol”, remató.

“Te pondrán su bandera en la cara y te van a decir que su país es el mejor del mundo”, remarcó la mujer. Además, añadió: “Se preparan para tomar mate todo el día. No importa el horario, siempre toman mate”. Y dijo que “No hay horario para el fútbol. Pueden estar en una cita, en el supero mirando un partido por el celular que van a estar organizando un partido para jugar”.

Sin embargo, no todo fueron críticas, también destacó que “saben como amarte con tanta pasión”. Será por eso que, a pesar de su pasión por el fútbol y que toma mate todo el día, la chica sigue saliendo con el joven de nuestro país. "El amor está ante todo. Pero hay que saber sobrellevar las otras pasiones".

Las respuestas de los argentinos no se hizo esperar. “Orgulloso de mi país, viva la Argentina”, escribió un joven. Por su parte otro señaló: “Tu novio me representa, aguante el fútbol”. “Dios amo mi país”, escribió una mujer. “Argentina no lo entenderías”, remarcó otro usuario.