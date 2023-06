En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra este 5 de junio, la candidata a Intendente del espacio “Esquel en Marcha” Patricia Berra y el candidato a Primer Concejal Damián Villanueva, recorrieron la Planta de Residuos Sólidos Urbanos y la Planta de Tratamiento de Líquidos cloacales.

En este sentido, Berra señaló que la planta de residuos urbanos "necesita un abordaje integral, que nos permita generar trabajo para los vecinos y vecinas de Esquel. Pero especialmente que sea un lugar saludable y no contaminante de las aguas, porque ahí, al ladito de la planta, está la comunidad de pueblos originarios Nahuelpan, a quien no se la consultó, no se le respetó su derecho a opinar y que es la que sufre las consecuencias de esta planta".

Y agregó que: "Es urgente dar una respuesta integral que garantice un lugar saludable, aguas limpias y fuentes de trabajo para todos y todas. Nuestro municipio no puede seguir mirando para otro lado con el tema de los residuos. No vamos a aceptar que con la excusa de la falta de presupuesto volvamos a tener un basurero a cielo abierto en las puertas de la ciudad. Desde nuestra futura administración del municipio de Esquel, creemos que un ambiente sano y saludable es para todos y todas, también para los vecinos de la comunidad Nahuelpan. Por eso decimos que sin gestión también se contamina.”

Por su parte, Damián Villanueva destacó desde Esquel en Marcha reafirman "el compromiso con el NO a la explotación megaminera, porque consideramos que además de ser una actividad altamente contaminante, es una clara expresión del perfil productivo de un modelo político para el cual nuestros bienes comunes naturales son un recurso para el pago de una deuda mal habida”.

En relación al tema de los residuos Villanueva señaló que “su tratamiento integral es un camino posible para la creación de empleos, a partir del financiamiento para el sostenimiento inicial de esas experiencias, pero con una clara impronta de gestión en la que la política ponga en práctica la solidaridad y la justicia social para toda la comunidad. Por nosotros y las próximas generaciones nos comprometemos a trabajar para poner solución definitiva a los problemas que tienen nuestra planta de tratamiento de residuos sólidos y nuestra planta de tratamiento de residuos cloacales”.

Y agregó: “nosotros nos convertimos en una opción electoral que, a diferencia de otros, está integrada por muchas vecinas y muchos vecinos que sufren día a día el abandono de un sector de la política. Son miles las compañeras y compañeros que buscan una oportunidad de empleo registrado o un lugar donde vivir dignamente en Esquel. Desde el Concejo Deliberante vamos a representar la máxima de Tierra, Techo y Trabajo Digno para todas y todos.”