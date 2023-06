-Por Lelia Castro-

Desde temprana edad, Alejandra sintió el llamado de la docencia. No hay un momento preciso en el que estuvo ser maestra, simplemente siempre estuvo allí, arraigado en su ser. Desde pequeña, jugaba a la escuelita con sus hermanos y primos, y siempre era ella quien asumía el papel de maestra. Disfrutaba plenamente de esta labor y, al crecer, convirtió su pasión en su profesión.

“Yo creo que nací con ganas de ser maestra”.

Llevó a cabo su formación y carrera docente en Esquel, donde estudió y se graduó en la Escuela Secundaria de Magisterio, promoción ‘85. A lo largo de los años, ha mantenido el contacto con muchos de sus compañeros, algunos de los cuales también se están jubilando o han seguido diferentes caminos en sus vidas. Este vínculo especial entre colegas demuestra la importancia de la amistad y el compañerismo en la vida de un maestro.

“Tenemos un grupo de la escuela secundaria que es magisterio, que es donde yo obtuve mi titulo de maestra de grado. Siempre nos tenemos presentes, nos mandamos mensajes, nos saludamos, así que también aprovecho para saludarlos a ellos”.

En sus inicios como maestra, recuerda la emoción y los nervios previos a su primer día frente a un grupo de alumnos. Fue designada en la escuela de Nahuelpán y, a pesar de los nervios, experimentó una hermosa sensación. Esta fue solo una de las muchas experiencias gratificantes que marcaron su trayectoria como educadora. Recuerda que prácticamente se estaba terminando de formar con chicos unos pocos años menores que ella.

“Éramos muy jóvenes, egresábamos a los 18 años, para hacernos cargo de un grupo de clase, y yo llegué a esa edad a la escuelita de Nahuelpán, ahí estuve 4 años y tenia alumnos de 13/14 años, y yo tenía 18, y recién recibida, y bueno, uno va formándose en el transcurso, también, de su trabajo”.

A lo largo de su carrera, Alejandra ha dejado una profunda huella en la vida de sus alumnos. Ha compartido experiencias únicas, anécdotas y momentos emotivos con cada uno de ellos. La labor docente va más allá de enseñar y educar; implica brindar apoyo, contención y generar vínculos afectivos. Alejandra destaca la importancia de comprender a los niños y niñas en su totalidad, de estar presentes para ellos y de cultivar un ambiente de amor y empatía que facilita su aprendizaje.

“Cumplimos un montón de funciones además de enseñar y de educar. Y creo que el rol fundamental del docente en esos casos es tener empatía, poder comprender la situación, poder contener a los nenes que son tan inocentes a veces, generalmente siempre, y generar el vínculo, el afecto y si no hay un vinculo afectuoso de amor, de cariño, de empatía, difícilmente se logre el vinculo pedagógico para que ellos puedan aprender, eso es fundamental. Generar un vínculo de afecto”.

Ser docente no ha sido una tarea sencilla para ella, ya que ha tenido que equilibrar la exigente labor educativa con su vida familiar y personal. Siempre ha trabajado en doble función, invirtiendo largas horas fuera de casa. Sin embargo, cuenta con el apoyo incondicional de su esposo, José Luis, sus hijos Nataly, Juli, Diego y Flopi, sus dos nietos y su madre, Isabel, quien ha sido una compañera fiel en cada etapa de su vida.

“Yo siempre trabajé doble función, en el instituto, en la escuela 200, trabajé doble función, jornada completa, pasé muchas horas fuera de casa, hay una familia que me apoya, hijos que se hacen responsables de sus cosas, siempre tuve a alguien que me ayudara con las cosas de la casa, hay una familia que acompaña, que apoya, mi mamá siempre fue mi fiel compañera en todo, me ayudó con los nenes cuando eran chiquitos, cuando fueron más grandes, cuando me iba a trabajar y tenía que dejar a alguien a su cuidado, siempre”.

A lo largo de los años, Alejandra se ha enfrentado a situaciones difíciles dentro de las aulas, como la violencia y la vulneración de los derechos de los niños, “que después el lunes llegaban al jardín y lo cuentan con tanta inocencia, y tanta espontaneidad que hubo días que volví muy mal a mi casa, porque me sentía muy afectada”. Estas situaciones han dejado huellas en su corazón y han sido un recordatorio de la importancia de su labor como educadora. Recordando lo difícil que es separar los mundos del trabajo y la familia, ya que todos somos humanos y estamos atravesados por sentimientos y emociones.

“Volvería a elegir esta profesión mil veces, amo ser docente, lo hago con vocación, me encanta, soy feliz en el aula, soy feliz yendo a la escuela a trabajar, preparar el material, buscar. Cuando me siento a pensar me fluyen y me encanta, creo que he logrado transmitir este entusiasmo a mis colegas, estoy muy contenta con eso”.

Nos deja como mensaje que no importa lo que uno haga, si se tiene un título o un oficio, pero que todo lo que hagamos sea con amor, con responsabilidad, que siempre pensemos en el otro, que también tiene sentimientos, tener empatía y esforzarse por superarse día a día.

“Todos pueden, cada uno puede a su medida, a su tiempo, su ritmo, pero todos pueden”.

Hoy ya jubilada, considera que más allá de enseñar, ha aprendido mucho con cada persona que se ha cruzado a lo largo de su trayectoria. Muy agradecida con cada uno de ellos, de sus alumnos, compañeros, auxiliares, directivos, sobre todo al apoyo incondicional de su familia en todo momento; agradecida de todo lo logrado, lo aprendido y lo cosechado, “la verdad que me llevo el afecto y los besos de los nenes y las nenas”.

“Hoy en la escuela me decían te vamos a extrañar, y eso es impagable, no tiene precio, las cartitas o los dibujitos no tienen precio. Me quedo con todo eso, que creo que es el premio a este trayecto de trabajo activo. Ahora vendrán otros mimos y otros regalos y otros logros, pero ya fuera del sistema educativo”.