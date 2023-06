El Estado nacional reconoció como sitio sagrado una zona que había sido ocupada por la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Bariloche.

El presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, dialogó con Red43 y expresó su disconformidad al respecto. "Ya estamos acostumbrados a estos atropellos por parte del Gobierno Nacional. El señor Alberto Fernández le encomendó a su secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que se ocupara de instrumentar las mesas de dialogo, que son mecanismos inconducentes ya que dialogaron entre el gobierno y los representantes de los delincuentes que están prófugos", manifestó.

"No entendemos a que quiere llegar el Gobierno Nacional. Sembrar el caos social en su retiro y delegar esta responsabilidad que se está atribuyendo", remarcó Frutos y señaló que "no se pueden construir las casas a estas personas en tan poco tiempo. Tienen que registrarse y son un grupo de malandras que no están registrados como comunidad".

En este sentido, Frutos resaltó que "los vecinos de Villa Mascardi evitaremos que esto ocurra. Nos vamos a poner firmes".

Asimismo, el vecino de Villa Mascardi indicó que llevarán a cabo una serie de acciones para evitar lo establecido por el Estado Nacional. "Todas las acciones son vía judicial. Vamos a insistir con la acciones judiciales, nuevas presentaciones, pedido de informes, denuncias por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos", detalló.

Sin embargo, Diego Frutos opinó que "con este gobierno inescrupuloso" no habrá respuestas favorables a sus acciones. "Ya hicimos las presentaciones. Ojalá que se pueda hacer cargo el gobierno que sigue. Este gobierno comete este tipo de ilícitos", dijo.

"Durante cinco años hubo violencia hacia nosotros. Son más de 200 causas de diversos tipos de delitos contra la integralidad de las personas", destacó el vecino de Villa Mascardi.

E.H