El director de Protección Civil de la Municipalidad de Esquel, Sergio Caneo, dialogó con Red43 y se refirió al trabajo del área municipal en el marco de las alertas por lluvias y vientos

"La manera de trabajar de Protección Civil, como área que se encarga de las emergencias, es con una guardia telefónica donde recibimos el requerimiento del vecino y se lo trasmitimos al área operativa del municipio ya que ellos evalúan la situación", puntualizó Caneo.

En este sentido, Caneo remarcó: "Una emergencia es cuando se presenta una situación por causas naturales o antrópicas y ponen en riesgo la vida y los bienes. Una gotera en la casa no es una emergencia".

"Protección Civil somos todos, incluyendo la comunidad. Todos tenemos que hacer la parte que nos toca", resaltó y agregó: "hay trabajos que dependen del vecino".

En relación a esto, Sergio Caneo solicitó no realizar llamadas si no es necesario "porque la respuesta puede ser nula o no de inmediato".

"Todo lo que entra, se agenda y se transmite, pero las áreas evalúan ya que puede correr el riesgo de las personas", manifestó.

Para finalizar, recordó que las guardias de Protección Civil se mantienen por 24 hs cuando hay alerta meteorológica.

E.H