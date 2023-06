El veterano de Guerra de Malvinas, Daniel González, realizó una presentación a través de la Banca del Vecino en una nueva sesión del Concejo Deliberante.

En este marco, presentó dos proyectos de ordenanza sobre la Gesta de Malvinas. Uno de ellos implica la creación de una Dirección Municipal llamada "Héroes de Malvinas".

La dirección tendría objetivos pedagógicos y educativos para transmitir la importancia de Malvinas a las y los niños y jóvenes.

"Ellos tienen que saber porque no basta con mantener la idea simbólica. No es que reneguemos de nuestros héroes, simplemente no podemos quedarnos ahí sino estamos haciendo un flaco servicio a la gente que quedo allá. Tenemos que demostrar que Malvinas es una causa que en su momento y al día de hoy tiene sentido", sostuvo.