Esta mañana, en la sesión del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, se aprobó la prórroga para la Remisería de Inclusión Social con los votos afirmativos de ocho de los 10 concejales.

Uno de los que votó en contra fue el presidente del cuerpo, Gerardo Filippini, quien fundamentó su decisión manifestando que la Cooperativa no cuenta con los dos vehículos adaptados correspondientes -estipulado por ordenanza- y que los inspectores de tránsito municipal han denunciado por amenazas a integrantes de la remisería.

César Caneo, de la Remisería RIS, estuvo presente en la sesión del Concejo y negó dichas amenazas.

"Agradezco a los concejales que aprobaron la prórroga. Ojalá que el intendente firme y podamos empezar a trabajar nuevamente, ya sin los dos vehículos adaptados. Es un problema económico para la Cooperativa y personal también. Son vehículos caros. Hay gente que sabe entender las cosas, como los concejales que la aprobaron. Del presidente del Concejo Deliberante no puedo esperar nada, junto con Álvarez que votó en contra", manifestó el integrante de la Cooperativa de remises.

"Gracias a mis padres, amigos, estoy bien. Si no fue por ellos, estaríamos allá abajo sin laburar. No queremos más problemas con nadie, ni con el municipio para que nos digan que estamos trabajando en negro. Cualquiera que lo necesite, puede trabajar como pueda", agregó Caneo.

Asimismo, expresó su deseo de volver a trabajar. "Vamos a pedir un nuevo día para que nos inspeccionen los vehículos. Ojalá podamos estar nuevamente en la calle para nuestros clientes que nos esperan", sostuvo.

Por último, se refirió a las acusaciones por amenazas. "El presidente del Concejo Deliberante puede decir lo que quiera. Yo no fui denunciado por ningún delito. La remisería no fue denunciada por ningún delito, pero ellos sí. ¿Amenazas? no me ensucio con ninguno, por más daño que me hayan hecho. Le agradezco que nos nombre, porque nos tiene en cuenta", concluyó.

KC