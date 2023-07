La ley que regula el debate para gobernador en nuestra provincia contiene importantes sanciones para los partidos cuyos candidatos no concurran al mismo. Como se sabe es de carácter obligatorio y en este caso se llevará a cabo el viernes a partir de las 20 horas en Canal 7 de Rawson. Si bien se realizan otros debates impulsados por medios privados, la ley XII-13 establece que el mencionado cruce entre los candidatos es de carácter obligatorio y se realiza bajo la organización del Tribunal Electoral Provincial.

Ya se realizaron reuniones con los apoderados para establecer el orden y los temas que cada candidato deberá exponer para explicarle cuales son sus planes a toda la ciudadanía de Chubut.

Pero esa ley en su artículo tercero establece las sanciones de las que serán pasibles aquellos partidos cuyos candidatos no concurran a debate. “La no presentación del candidato obligado implica la sanción a su partido o frente electoral con la quita de espacios de publicidad audiovisual gratuitos, el no otorgamiento de aportes dinerarios ni subsidios destinado a la impresión de padrones o boletas electorales y la exclusión, por el término de dos años posteriores a la fecha de los comicios de la percepción del Fondo Partidario permanente creado en el capítulo II de la ley XII-9”.

Y continúa: En aquellos casos en los que el partido político o frente electoral hubiese recibido fondos de campaña e incumpliera con la obligación prevista en la presente ley deberá reintegrarlo en un plazo de 60 días. Cuando el candidato obligado a participar del debate no se presente en el día, hora y lugar designado el espacio físico que hubiera sido reservado para él permanecerá vacío junto con el resto de los participantes”.

El texto de la ley es ambiguo en cuanto a cuándo se aplicarán las sanciones. Es decir, si se producen en la elección donde el candidato no se presento o si pasan al próximo acto eleccionario que se realizará en dos años en las denominadas elecciones de medio término. Hasta el momento, los cinco candidatos que competirán por la gobernación de nuestra provincia anunciaron a través de los representantes de los partidos que concurrirán. Es que de lo contrario, les caerá todo el peso de ley.

C.G.