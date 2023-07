Esta mañana, el intendente de Esquel,Sergio Ongarato, brindó una conferencia de prensa para responder ante las acusaciones sobre el cobro de audiencias y se manifestó sobre la denuncia en la Justicia por irregularidades en la compra de la geomembrana para la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

"Ante la suma de mentiras y cosas falsas que se le están diciendo a la comunidad, me parece oportuno aclarar esto", sostuvo.

"Lo mismo pasó con el pedido de informes que se hizo público, sembrando un manto de sospecha sobre la Municipalidad, el Gobierno y funcionarios sobre la compra de membrana para la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos", dijo.

"Lo hace un concejal y un abogado, ambos deberían saber que la Ley ex 533 autoriza que en casos como este se realice la compra de membrana como se hizo, con todos los controles que corresponden en la Municipalidad para realizar esa operación, no solo la compra de la membrana sino también la contratación de mano de obra", respondió ante la denuncia por irregularidades en la compra del material.

Frente a las acusaciones, indicó que "es muy fácil hacer campaña tratando de judicializar la política; lo están haciendo algunos concejales tratando de llevar a Tribunales cosas que deberían resolver ellos y parece que algunos candidatos o algunos que apoyan las candidaturas también lo están haciendo".

Recordó que su gestión atravesó esta situación a comienzos de 2023 con el debate generado en torno a la recaudación de impuestos.

"El Tribunal de Cuentas nos dijo que está bien lo que estamos haciendo y esta cuestión tiene que resolverse en el seno del Concejo Deliberante. Estamos cobrando los impuestos como corresponde en base a la tributaria de 2021", destacó.

"Esta no es la forma de hacer política. No merecemos esto, Esquel no merece esto; seguimos trabajando de cara a la gente y por una ciudad mejor. Estas cosas falsas y mentirosas lo único que hacen es retrasarnos y quitarnos el tiempo que necesitamos para atender los vecinos. Espero que se corte y sino empezaremos a enviar carta documento para que se rectifiquen sobre lo que están diciendo", advirtió.

El intendente aclaró que no se le cobra a los vecinos cuando recurren al municipio a solicitar una audiencia con el intendente.

"Los vecinos vienen aquí, algunos me envían un mensaje, me llaman, otros me ven en la calle. En general es muy difícil que yo pueda dar una audiencia en el momento porque algunos temas no los resuelvo yo directamente sino que lo derivo a un secretario", manifestó.

Recordó que las audiencias se solicitan a través de una nota escrita que se entrega en mesa de entrada. Luego el intendente evalúa la solicitud de acuerdo a la agenda y el tema que trate. En caso de no poder atender al vecino, realiza la derivación al secretario competente en el tema planteado.