El ex presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Castillo, brindó detalles acerca de la reunión que mantuvo con el Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, en El Maitén.

En diálogo con Red43, Castillo comentó: "Me llamó a las 21 hs y me dice que tengo que estar en El Maitén, quería hablar conmigo. Fui a El Maitén, me senté con él y le digo que hay mucha gente desocupada en Esquel, nos falta obra y viviendas".

Castillo agregó que también "le pedí la ampliación de la escuela normal, 28 viviendas para el proyecto que está al final del basurero. Pedí créditos individuales, 30 para Esquel y 20 para Trevelin".

En este sentido, Castillo contó que Arcioni le dijo que "saldrán 50 viviendas y 30 viviendas más de otro proyecto". Además, el mandatario provincial también le dio $20.000.000 para ampliar la Cámara de Comercio de Esquel.

"Desde que está en función ha cumplido conmigo, le debo mucho", expresó Castillo y agregó: "mi compromiso es ayudarlo".



"Todo lo que le pedí a mariano me cumplió. En la pavimentación camino al lago, él contrató una empresa de Comodoro Rivadavia y está impecable", señaló.

"Lo que puedo conseguir para Esquel, sea con el intendente que sea, yo trabajo".

"La charla fue buena y hablamos de todo un poco", concluyó.

E.H