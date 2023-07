Un nene de 9 años fue atacado por 16 perros en un barrio y salvó su vida de milagro. El menor tuvo que ser internado de urgencia y, tras varias operaciones, fue dado de alta. El hecho ocurrió el lunes en un campo en la zona de Brandsen y General Madariaga, en el barrio Virgen de Luján, cerca de la ciudad de Mar del Playa.

La víctima del ataque, identificada como Gustavo, fue llevado de urgencia Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata donde estuvo internado hasta ayer.

“Fue el lunes cerca de las 9.30. Estaba cambiando a mi bebé de 6 meses cuando mi hijo Gustavo salió de casa y empecé a escuchar los gritos. Cuando salgo, veo que un montón de perros me lo estaba mordiendo, por todos lados. En eso Maximiliano, el hermano de mi vecina comienza a intentar sacarlo cuando, según me contaron, se escuchó un chiflido y ahí los animales se fueron. Pensé que los perros me mataban a mi hijo”, contó Natalia, mamá del nene, en diálogo con a 0223.

La mujer informó que, según la cuenta de los vecinos, el nene fue atacado por “unos 16 perros” que luego respondieron a un silbido por lo que “el dueño debe ser de la zona”.

“Sabemos que no es la primera vez que los perros de por acá muerden a alguien pero nunca había sido tan de gravedad”, señaló Natalia. Gustavo sufrió heridas en la cabeza, los brazos, las piernas y el torso.

Su mamá contó que “tuvo varias operaciones”, hasta que finalmente ayer le dieron el alta: “Por suerte recién ya le dieron el alta y nos vamos a casa. En este momento, lo único que agradezco a Dios que mi hijo está con vida”, expresó.

Según se informó, el ataque se produjo a unos 200 metros de donde fueron hallados restos óseos. La Justicia investiga si pertenecen a Iara Nardelli, la adolescente de Miramar que es buscada desde fin de junio. El martes, la fiscal Florencia Salas se refirió a este ataque cuando hizo mención al cráneo y otros restos hallados en la zona.