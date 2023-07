Pasan los años y los problemas de infraestructura escolar, en todos sus ámbitos, siguen a la orden del día en Esquel. En ese marco, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, durante una visita a la Escuela Especial N° 502, volvió a poner en foco la importancia de un trabajo comprometido para solucionar problemas que vienen arrastrándose desde hace varios períodos.

Durante la recorrida que realizó Taccetta, dialogó con la directora de la institución, y se interiorizó sobre las problemáticas del establecimiento y las necesidades que tienen a corto plazo para seguir brindando educación de calidad.

La Escuela Especial 502, es una escuela primaria con una currícula de alumnos y alumnas que van de los 6 a los 12 años, con diferentes discapacidades. Son varios los ítems que acercaron al equipo de trabajo de Taccetta como puntos a trabajar en el corto plazo: calefacción, falta de agua caliente en la zona de duchas, problemas en los techos, mobiliario obsoleto, falta de elementos didácticos especiales como libros, y también del área deportiva de la Escuela.

Para Taccetta "concretar el cambio y transformación en la cuestión educativa requiere de la indispensable gestión municipal como máximo responsable, de la participación de la comunidad y las organizaciones socioeducativas". En otras palabras, según el análisis realizado por el equipo de trabajo de Taccetta, para lograr el ítem "Esquel Ciudad Educadora" del Plan Estratégico de Gestión para el período 2023-207, es necesario que todos los actores se involucren en el cambio.

Reunión con Arquitectos

La jornada de trabajo de Taccetta siguió con un importante encuentro en el Colegio de Arquitectos de la ciudad donde se abordó principalmente la planificación de la ciudad, un tema sensible para los años venideros y la proyección de Esquel en el tiempo.

Durante la reunión, en la que estuvo presente también la primera candidata a concejal, la escribana Norma Truco, se habló sobre la aprobación del nuevo Código de Planeamiento Urbano. Este elemento, indispensable para pensar a la ciudad de las próximas décadas, requiere de los consensos necesarios, que logre tener un proyecto rector que contemple el desarrollo y el crecimiento ordenado de Esquel.

"Resulta imprescindible pensar a la ciudad bajo los parámetros profesionales que indiquen cómo debemos crecer y hacia dónde lo debemos hacer. No es solamente una cuestión organizativa, sino que implica nuestra mirada sobre la ciudad verde y el desarrollo de viviendas y turístico de nuestra comunidad", explicó Tacceta.

Convocatoria contra la megaminería

Durante casi dos horas, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, participó de un encuentro convocado por el colectivo "No a la Mina". Se trató de una charla debate sobre el proyecto de Soberanía Energética, una iniciativa impulsada por el gobierno provincial hace un tiempo en la Legislatura.

Los vecinos que participaron de la charla dieron su visión del tema, exponiendo su mirada técnica y poniendo ejemplos de países limítrofes sobre el manejo de la cuestión energética.

Al respecto, vale recordar que en el reciente debate de candidatos a intendente, Matías Taccetta se expresó nuevamente contra la meganinería: "Cuando no hay licencia social, nadie puede ir en contra de la sociedad. Fuimos muy claros y coincidimos todos los candidatos y los concejales que no es no. Hay que trabajar en esa defensa. Entendemos que hay gente que piensa distinto, pero tiene que quedar bien claro que sea quien sea el intendente va a tener que defenderlo para siempre".

Consejo de Discapacidad

Taccetta participó también durante la jornada en el Consejo de Discapacidad Municipal, en un encuentro donde fueron invitados todos los candidatos en el que se refrendó un acuerdo de compromiso para cualquiera de los que asuman el Ejecutivo puedan continuar trabajando enmarcados en las leyes municipales, provinciales y nacional.

Entre los ítems en los que se focalizó el encuentro, además del acuerdo refrendado, fue la situación del Centro de Día Municipal para atención de discapacitados. Por sus características, es una experiencia única en el país.

La administración de este Centro de Día y la mirada de Taccetta sobre este tema fue motivo de un largo intercambio. Durante su gestión como funcionario municipal al frente de la Secretaría de Hacienda, el ahora candidato a intendente de Juntos por el Cambio, realizó incansables gestiones para su financiación como entidad.

Visita al Club Malvinas

También Taccetta estuvo junto al presidente del Club Malvinas Argentina, Emanuel Brunt, en una reunión que también contó con integrantes de esa entidad.

Se trata de un club que tiene un año de creación y que en la actualidad no cuenta con espacio físico y que tiene dificultades para el desarrollo de sus actividades, una situación compartida por la mayoría de los clubes barriales o escuelas deportivas de la ciudad.

Durante la reunión se abordó la posibilidad de gestionar algún lugar cerrado y también de reacondicionar algún terreno al aire libre que permita poder llevar a cabo la práctica de los diferentes deportes que en la actualidad llevan a cabo.

"El deporte es fundamental como articulador de la comunidad y todo lo que se desprende de la práctica deportiva es importante en el desarrollo de la sociedad", señaló Taccetta viene siendo acompañado en este tipo de encuentros con entidades del deporte por Milton Reyes, referente deportivo de Esquel.