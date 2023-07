Cientos de personas protagonizaron hoy viernes desde las 13 un abrazo simbólico al Liceo Militar de Comodoro Rivadavia tras conocerse el proyecto de modificar su ingreso y parquizarlo a través de un convenio firmado con el gobierno nacional. Esta decisión provocó incluso un cruce entre el gobernador de la provincia Mariano Arcioni y el intendente de Comodoro Rivadavia y candidato a gobernador por Arriba Chubut Juan Pablo Luque. En el tema terció el senador nacional Carlos Linares quien firmó el convenio con el Ministerio de Defensa.

Padres, alumnos, ex alumnos y hasta veteranos de la guerra de Malvinas se hicieron presentes en el liceo para protestar por la posible reforma. “Nadie quiere que el liceo se toque. Por aquí pasaron varias generaciones y es un monumento histórico”, dijo una ex alumna que se encontraba en la manifestación.

Si bien en las últimas horas se aclaró que la estructura del lugar no iba a ser modificada, la aclaración no sirvió de mucho y la gente se movilizó en defensa del edificio. El abrazo en favor de que el lugar no sea modificado fue convocando más gente con el correr de las horas.

El intendente Luque había dicho en contacto con la prensa que “era otro sueño que teníamos nosotros para llevar adelante”, valorando la incorporación de un nuevo espacio recreativo para los barrios Pueyrredón, Roca y la zona sur de Comodoro.

El Ministerio de Defensa autorizó derribar los paredones del Liceo que es considerado un monumento nacional histórico. Ese fue el planteo del gobernador Mariano Arcioni, quien en su cuenta de twitter no ocultó su malestar:

"Como ex liceista y parte de esta querida comunidad le pido a las autoridades nacionales que revean este convenio en post de preservar una institución tan querida por todos", afirmó.

Por su parte, el senador Linares había compartido en redes el convenio firmado "donde acordamos la cesión de tierras que pertenecen al Liceo Militar Roca para transformarlas en un espacio destinado a actividades recreativas para todas y todos los comodorenses".