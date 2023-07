Desde Esquel, Conde lanza su precandidatura a diputado nacional con presencia de cordilleranos

El próximo 13 de agosto se llevarán a cabo las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en todo el territorio nacional para definir a los futuros candidatos a presidente de la Nación, diputados nacionales y parlamentarios al Mercosur.

En la provincia del Chubut, dentro del espacio de Juntos por el Cambio, habrá dos listas para elegir diputados: una encabezada por Loma Ávila y otra por Eduardo Conde.

Este último, visitó los estudios de Red43 para comentar las propuestas e invitar a los ciudadanos a participar del lanzamiento oficial de su precandidatura que se llevará a cabo en Esquel, este sábado a las 19 horas en calle 9 de Julio 435.

"Este grupo representa a la militancia de la Unión Cívica Radical. Los motivos de nuestra participación, fundamentalmente, tienen que ver con que un partido como el nuestro no puede estar al margen de las elecciones. Dentro de la alianza, han existido definiciones en las que el radicalismo no ha ocupado un rol preponderante. Tanto es así, que la alianza ha postulado como candidato a una persona que no pertenece a la alianza, es un extrapartidario. No pertenece al PRO y mucho menos al radicalismo. Frente a este escenario, los militantes radicales preocupados no podíamos dejar pasar esta situación", dijo Conde, diferenciando la lista sobre la que encabeza Loma Ávila.

"No tiene ningún vínculo. Es una persona relacionada al peronismo y en particular al kirchnerismo. Nada de su visión y concepción política tiene que ver con nosotros".

Además, el precandidato a diputado nacional comentó que irán con una boleta única y no alineada con los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

"No vamos a contar con la vinculación a las listas nacionales, tanto de Rodríguez Larreta como de Bullrich. Ambas listas están comprometidas para que Ávila sea quien se adhiera a ellas. Nosotros vamos a ir con una boleta corta. Todos los integrantes de la lista somos militantes radicales", agregó Conde.

Por tal motivo, el precandidato radical explicó que "hay una forma para poder tener una participación activa y es cortar la boleta". "No va a ser tan complejo, porque la boleta va a tener tres cuerpos, ahí tienen que hacer un corte y ponernos a nosotros, esta lista radical".

"Vamos a proponer todas las leyes que sean necesarias para la defensa, especialmente, que hace al interés de nuestra región pero siempre con la base de nuestra doctrina radical", agregó Conde.

En cuanto a la integración de la lista, presentó a las personas que lo acompañan: "Yo encabezo la lista. En segundo término está Carolina Martínez, una muchacha de Comodoro Rivadavia. Una militante radical de muchos años, abogada de profesión. En tercer lugar está Néstor González, un amigo, correligionario, amigo de la casa y vecino de la ciudad.

Por último, Conde manifestó que el lanzamiento de su precandidatura se hace desde Esquel "porque es un lugar especial".