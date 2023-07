En este nuevo segmento de Red43, La persona detrás del candidato, conocemos en privado a Flavio Romano. El candidato del Frente Vecinal Esquel, a quien muchos conocen por su profesión de pediatra, nos cuenta sobre su vida.

Romano nació en Capital Federal, pero se crió en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires. Un lugar que en esa época estaba lleno de inmigrantes, en Villa Fiorito, donde vivían sus abuelos.

De chico, le gustaba juntar uvas de una parra que tenía su "nona" y también cazaba ranas en una zanja. También tenía sus momentos de "rebeldía" como tirarse de un terraplén cuando pasaba el tren.

Flavio tiene la misma edad que Diego Armando Maradona y sus "nonos", como los llama él, vivían en el mismo barrio que Diego. A tal punto que tiene una anécdota con él, de chicos.

"Frente a la casa de mi nona era el barrio donde vivía Maradona y ahí estaban las canchas. Los pibes jugaban a la pelota y cuando terminaban el partido, venían a buscar uvas de la parra. Mi nona asegura que yo me subía con Diego a buscar las uvas. Yo no recuerdo quién era quién, había uno de rulos y mi nona dice que ese era Diego. Yo no jugaba a la pelota, pero me divertía verlos y yo esperaba que terminaran para que vengan a buscar las uvas. Ahí conocí a Diego, según mi nona éramos amigos", comentó.

Sobre su llegada a Esquel, el Dr. Romano comentó que viajaba a Chubut con sus padres cuando era niño. Tiene el recuerdo de Puerto Madryn en los 70' y que era un lugar desértico. Acostumbrado a Buenos Aires, el riachuelo, quedó impactado con el paisaje de Esquel y a los 10 años dijo que cuando fuera grande, viviría en la ciudad.

"Esquel era increíble. Los rosales en la calle, el río transparente. Yo eso nunca lo había visto. Todos los días cruzaba el Riachuelo y era espantoso", dijo. "Mamá, yo cuando sea grande voy a vivir acá y acá me voy a morir", recordó sobre aquellos años.

Romano estudió pediatría. Llegó un 13 de agosto del 1987 y cumple años el 15. Cumplió 27 años, solo, ya que su esposa se había quedado en Buenos Aires esperando el nacimiento de su primera hija. "Fui con un amigo a comer sorrentinos, yo me quedé solo y la señora que servía me preguntó de dónde venía. Le conté y me dice 'usted va a ser de acá cuando pasen 27 años y un día, así que bienvenido'. Pasó un tiempo, ya había cumplido 54 años, me crucé a la señora en La Anónima y me dijo 'lo felicito, ahora es esquelense'".

Llegó en un vuelo nocturno y al otro día comenzó a hacer guardias en el Hospital Zonal Esquel. "El sistema de salud era uno de los mejores del país, vine también por eso. Fueron años interesantes y después empezó la demolición del sistema de salud. No se podía vivir con el sueldo del hospital y armamos SANI a fines de los 90", expresó.

En su tiempo libre, Flavio lee mucho y escribe. "Tengo cosas pendientes de terminar de escribir y publicar", sostuvo. Además, hace deportes solo en el aire libre. Confiesa que no es bueno para los deportes grupales como el fútbol y otros.

"De pibe, era gordito, me llamaban la chancha y no jugaba. No me querían para jugar a nada, nadie me elegía. Los profesores tampoco le daban importancia y me dejaban afuera, así que leía. Se copiaban de mi porque era bueno para eso", recordó sobre su infancia, algo que sufrió. "Era bullying y me daba vergüenza decir que me pasaba eso. He tenido experiencias muy feas, con mala gente. Cosas que rozan el abuso y a mí me daba miedo contarlo en mi casa".

"Soy pediatra porque de pibe no la pasé del todo bien. Con mi familia sí, porque era bueno, pero afuera era otra cosa".

Los domingos de familia en la casa de Flavio son de pastas, pizzas o carne. Le gusta cocinar y su esposa está agradecida por eso. "Me divierte y es relativamente fácil hacer pastas caseras". Considera que su especialidad a la hora de cocinar es la pizza, guisos y "los inventos". "Me gusta ver por las redes, gente que cocina en todos lados y la trato de hacer. A veces sale bien y otras no tan bien, pero aprendí a cocinar comidas de origen hindú, de Turquía, boliviana, de todos lados", contó. También hace recetas de pastelería.

Para acompañar la comida, prefiere el vino y comentó que tanto él como su familia saben hacerlo. "Teníamos cajones de uvas y lo hacíamos con otras familias. En mi familia son buenos bebedores y fabricadores de vino. Yo lo puedo tomar y hacerlo, pero me gusta más el jugo de uva. Soy más infantil".

Por otra parte, Romano habló de sus gustos musicales que son variados. El tango no le gustaba y ahora le gusta mucho. "El jazz no lo entiendo, no me llega. Me agrada, pero no la siento". No le gustan hoy en día muchas canciones que tienen letras violentas: "Son muy violentas, no sé cómo se atreven a decir cosas espantosas y bailarlas", exclamó.

En el living de su casa, no usa mucho el sillón. Le gusta mirar alguna película, programas educativos del mundo y de la naturaleza, pero le cuesta quedarse sentado. La televisión le resulta repetitiva.

Sobre el final, explicó por qué decidió ir por la intendencia: "Quiero seguir cuidando a mi familia y estar con mis hijos y mis pacientes aún siendo intendente. Uno puede darle calidad y organizarse. Voy a ser intendente, pero no voy a estar solo. Hay muchas personas que van a trabajar conmigo y lo sé como médico. Yo atiendo pacientes y soy un coordinador, no soy el que más sabe de todo. Hay que cuidarse el alma, la moral y hacer las cosas de manera correcta para mantenerse sano con uno mismo. Hay muchas personas que se han dedicado a la política y se han destruido. Yo necesito a todos ellos para poder ubicarme y aprendo mucho. La política es una actividad más y no mi pretensión es ser intendente para dar lo que me parece. Para mí, estar en Esquel ya es un logro y un regalo. Yo levanto la vista, veo una montaña con nieve y no mucha gente puede disfrutar eso. Levantás la cabeza y ves a tus vecinos. En otros lados no los ves porque el horizonte es chato. La naturaleza nos tiene que dar fuerza y ánimo para darle a los demás esta identidad, que somos cordilleranos".