El candidato a gobernador de Chubut, Juan Pablo Luque, dialogó con la prensa y brindó detalles acerca de las expectativas de cara a las elecciones provinciales del próximo 30 de julio.

"Estamos en Esquel recorriendo sectores productivos. A la mañana tuvimos una reunión con la Sociedad Rural de Esquel hablando de la realidad agrícola ganadera de toda la región, de la problemática y las oportunidades que vemos para seguir desarrollando como provincia", explicó Luque y señaló que "si nosotros acompañamos a los productores, recuperaremos ese 50% de campos que tenemos abandonados o sin producción en la provincia".

Asimismo, el intendente de Comodoro Rivadavia adelantó que tendrán una reunión con el sector comercial de Esquel con el fin de "escuchar a los distintos sectores, saber cuales son las visiones que hay con respecto al potencial que tenemos".

"Esquel es la cabecera de una región, es la ciudad que nos permite generar un pueblo de servicios".

Respecto a la campaña, Luque indicó: "Estaré en la cordillera hasta el jueves, viajaré a la zona del valle, continuaré con la agenda. Uno trata de poder darle mucho empuje a cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia".

"No me guio tanto por los números de las encuestas, sino que trato de tener los pies sobre la tierra y seguir haciendo el trabajo como intendente de una ciudad y candidato a gobernador. El contacto con el vecino, los clubes, docentes, salud es lo más importante y yo me llevo la visión de como nos ven", expresó.

"Tenemos un equipo preparado muy fuerte para empezar a gobernar. Pretendemos poder tener información para que rápidamente el próximo gobierno entre el 10 de diciembre con un conocimiento concreto dele estado de la deuda, las cosas que tenemos para mejorar y en ese camino creemos que somos un proyecto constructivo", remarcó.

E.H