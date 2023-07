Pasadas las 18 hs de este lunes, el candidato a la intendencia de Esquel, Matías Taccetta, presentó otro de sus ejes de trabajo; "Esquel Ciudad Deportiva".

La presentación se realizó en las instalaciones del Club San Martín y contó con la participación de candidatos a concejales, Clubes Deportivos, Ligas, Asociaciones y Federaciones, entre otros.

En la ocasión, tanto Matías Taccetta como Mariano Riquelme, Diego Galmes, Gisela Finocchiaro, Hernán Maciel y Milton Reyes, dieron detalles del proyecto que se ideó para el desarrollo deportivo de la ciudad.

Al culminar con la exposición, el candidato hizo un balance destacando la cantidad de público que se acercó a escuchar la propuesta: "La participación de la gente, las propuestas, las quejas y saber qué es lo que se necesita, es parte de un plan de gestión para el futuro. Hay que trabajar desde el primer día para poder cumplirlo".

"El deporte es vital para nuestra ciudad; muchos vecinos hacen deporte recreativo o competitivo. Este plan plantea los sub ejes que queremos para Esquel"

Este eje, forma parte de los diez que propone Matías Taccetta en su gestión. Contempla la creación de un ente municipal de deportes; "en el que sea la misma gente del deporte la que se incorpore, decida, hable y tome la decisión de hacia dónde va la política deportiva de Esquel. Las ligas, asociaciones y clubes tendrán voz y voto para decidir lo que quieran para el deporte de Esquel".

De llegar a la intendencia, con un posible triunfo de Ignacio Torres para la gobernación, el presidente de Chubut Deportes sería Milton Reyes. En este marco, Taccetta destacó que "no me interesaba ser intendente si no tenía el acompañamiento en sectores de decisiones importantes a nivel provincial. Uno de los pedidos fue que en Turismo y en Deportes haya gente de Esquel decidiendo a nivel provincial. Chubut Deportes es importantísimo; le pedí a Nacho que de ser intendente, el presidente sea Milton".