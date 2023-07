Este domingo se realizó un debate de candidatos y candidatas a Intendente de Lago Puelo. Giró en torno a sus propuestas relacionadas al deporte y la cultura y fue organizado desde el Club Social y Deportivo Frontera.

Por el Frente de Izquierda Unidad y el Partido Obrero participó la candidata a intendenta Daniela Gordiola, trabajadora de la cultura, ceramista, quien sostuvo: “Consideramos que tanto la cultura como el deporte es un derecho humano, un derecho fundamental de nuestra comunidad, de nuestras niñeces, nuestros jóvenes, de nuestros adultos mayores, por lo tanto lo tomamos con la misma importancia que el resto de nuestras luchas”.

“Lo que está aquí en discusión es el acceso a la cultura y al deporte. No sólo qué tipo de obras podemos hacer, sino quién accede a estos servicios y beneficios, que hoy están negados para la mayoría trabajadora. Esto debe ser garantizado por el estado municipal, el estado provincial y estado nacional, con un presupuesto acorde a las necesidades, pero con algo fundamental que planteamos desde la izquierda: el control y la organización de este presupuesto en manos de los trabajadores del deporte y la cultura, y en manos de los vecinos, para que esos recursos puedan llegar”, dijo Gordiola.

“La romantización del deporte y la cultura encubren el vaciamiento de estos sectores y el manejo discrecional de los recursos. Las condiciones materiales van a definir cualquier tipo de política que podamos discutir. Tenemos profesionales del deporte, el arte y la cultura, maravillosos en nuestro pueblo, que pueden darnos cátedra de lo que se puede hacer con el presupuesto, no tenemos que inventar nada. A su vez no es sólo una cuestión de pagar salarios, tenemos que terminar con la flexibilización en el Estado y la precarización laboral en estos sectores. Becas miserables que no alcanzan salarios de indigencia son las que se otorgan a los docentes que se han capacitado para formar a nuestra comunidad”, finalizó Gordiola.