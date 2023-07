Son odiosas las comparaciones, pero tengo que hacerla. Estuve en las dos charlas y hay datos interesantes para destacar.

Estuve días atrás en la confitería de Del Campo y estuve ayer en el gimnasio del Club San Martín.

En ambas charlas, la convocatoria fue amplia. En la confitería de Del Campo se respiraba más deporte, parecía más una cancha de fútbol, hice de cuenta que estaba en la cancha de Boca.

Ayer en el gimnasio de San Martin asistí al Teatro Colón. Mucho más solemne, fui a la exposición de una obra, algo pituca por cierto.

Igual ayer hubo mucha gente que no conocía, no la veo en el ambiente del deporte. Si había muchos militantes del PRO, como debe ser. Hay que acompañar al líder.

En aquella oportunidad hubo un debate, en esta ocasión una exposición.

En aquella oportunidad cada dirigente o referente deportivo hizo su exposición y un pedido puntual. Bastante acalorada por cierto. La falta de espacio, la falta de política deportiva municipal y el ninguneo de Chubut Deportes.

En este caso, Fabián Bahamonde, presidente del Deportivo Estación preguntó “si la gente de los barrios estará incluidas dentro del proyecto”. Lo hizo con la misma vehemencia, el otro día y ayer. Pero fue el único “que intentó revolear el poncho” y quedó solo.

No daba para gritar. No era una cancha de fútbol.

Otra exposición que me llamó mucho la atención fue la relacionada con el skate park, donde en el proyecto sale una parquización, muy bonita por cierto, pero que nada se habla del estado del bowl.

Igual me llamó la atención que el mismo Fabricio Guglielmetti pidiera a gritos en aquella oportunidad (ante Luque y Peralta) que se los tenga en cuenta para el uso del predio. Ayer dijo lo mismo, pero en otros términos. Más amigable.

Pidió que se lo consultara para el funcionamiento del espacio.

Igual ayer no dijo nada sobre el Skate Park de la Hoya y lo destruido que está.

En esta ocasión, salvo tres o cuatro intervenciones, Horacio Quinteros, micrófono en manos insistía en scanear el código QR para tener el plan de Ciudad Deportiva, pero también destacó que en los próximos días el grupo de trabajo mantendrá charlas por sectores, con clubes y asociaciones.

Algunas reuniones Taccetta ya las mantuvo. Por ejemplo, lo hizo con los árbitros y con la dirigencia del Club Malvinas (recordemos que Susana López Arteaga, presidenta de la Sede del Malvinas, está en la lista de concejales).

Seguramente habrá más reuniones con referente del deporte. Esto, claro está, deberá hacerse en lo inmediato, las elecciones están a la vuelta de la esquina.

TRUCO DE SEIS Y LA FAMOSA PRIMERA FILA

Me llamó mucho la atención la mesa formada por seis personas. Pero más me llamó la atención la primera fila.

Es muy buena noticia que Milton Reyes pueda ser presidente de Chubut Deportes sí Ignacio Torres (no tengo confianza, como para llamarlo “Nacho”) sea el nuevo Gobernador.

Ya cansa de que la Cordillera reciba migajas y que haya que recorrer miles de kilómetros para pedir una audiencia y con suerte traer una pelota de vóley.

Ya no quiero insistir que haya Colectivos para la cordillera. Ya soy grande para creer en los Reyes Magos.

Pero si le creo a Milton Reyes, hizo una buena gestión en Belgrano de Esquel. Considera que descentralizar la Agencia Chubut Deportes y que Esquel tenga una delegación regional es importante. Yo lo considero de la misma manera. Claro que depende del presupuesto provincial, tema no menor.

Hasta ahí todo bien. Mariano Riquelme y Diego Galmes hicieron durante este año un trabajo interesante. En la columna del debe podemos señalar que no hayan viajado ni a Rawson o a Buenos Aires para hacer distintas gestiones, pero en este año de gestión acomodaron los piolines de una Secretaría que bastante enredada estaba cuando ellos asumieron.

Se viene un tablero electrónico nuevo, la reforma de la cancha azul, los cambios del sistema lumínico del gimnasio municipal. La llegada del XCO a Esquel, además de la nueva fecha para el año que viene.

Seguramente algunas otras cosas más que se me pasan por alto. Pero el balance de esta dupla para mí ha sido muy bueno. Que faltan cosas, seguro.

Claro que como dato principal, supieron dialogar, escuchar y no se pelearon con nadie. Dos señoritos franceses. Para mí aprobaron la lección.

Matías Taccetta es una persona muy hábil. No descubro “el agujero del mate” diciendo eso. Estuvo una década dentro del municipio y en los últimos años con un papel protagónico estelar.

Tal es así que para muchos era más importante Taccetta que el Intendente mismo.

Manejaba los números. Con la capacidad de decir que si o que no.

El proyecto deportivo que presentó es muy bueno. Tiene cosas interesantes. No me percaté del galpón de la Trochita sobre el barrio Roca. Sería bueno, muy bueno, ganar ese espacio para el deporte y la recreación.

Creo que cuando habla del Gimnasio Municipal Nº 2 del Chanico Navarro, hace referencia al playón techado que está a dos cuadras de la avenida y que, de a poquito, lo están vandalizando y hasta el mismo alambrado perimetral “se lo han choreado”.

Cuando habló del Centro de Encuentro me resultó llamativo lo siguiente. Lo quiere “municipalizar”, cosa que estoy totalmente de acuerdo.

Pero la pregunta quedó flotando en el aire… ¿Por qué ahora y no antes?

Lo del Ente Municipal del Deporte es otro de los temas importante dentro de este proyecto deportivo para Esquel.

Matías Taccetta señaló que todo los programas de deportes deberán pasan por un Consejo consultivo que estará presidido por un presidente y un secretario (¿Mariano Riquelme y Diego Galmes?) y otros ocho miembros, donde cuatro de ellos serán representantes de clubes, además de ligas y asociaciones.

Dentro de este esquema no aparecen los clubes barriales (o tal vez sí, pero no lo entendí bien).

Según lo expresó el mismo candidato a Intendente, el presupuesto municipal será el mismo, pero habrá que gestionar en el privado.

Claro que esto no es Comodoro Rivadavia, donde tenés petroleras y pesqueras que tranquilamente pueden construir un gimnasio, poner césped sintético o construir una pileta de natación.

Acá en Esquel tenemos algunos comercios grandes, donde varios de ellos ni siquiera tributan en Esquel.

¿Quién podrá hacer un gran aporte para el deporte de Esquel? ¿La Anónima, Diarco, La Hidroeléctrica, Pasquini, Ferretería Argentina, el Casino? ¿Habrá alguno más?

Esta es la parte que me entra muchas dudas. No somos Mar del Plata (el ejemplo que se usó), como tampoco somos Comodoro Rivadavia.

Seguimos con los de la mesa de ayer. Gisella Finochiaro luego de renunciar al equipo de natación encontró su lugar en el mundo dentro de la organización de eventos deportivos. Se siente como pez en el agua, a pesar de que dejó la natación. Se siente más tranquila.

No me acuerdo si el año pasado tuvo algún chisporroteo con el secretario anterior. No me acuerdo.

Se siente cómoda en este espacio. Ayer los nervios le jugaron en contra y no pudo contar todo lo que quería contar. Ya llegará el momento.

Y me queda Hernán Maciel. ¿Qué se puede decir de Hernán Maciel? Nada que no se haya dicho. Estuvo apenas nueve meses al frente del área de deportes. Se peleó con todo el mundo, no con todos, con algunos.

Quiso revolucionar el deporte en Esquel y a Sergio Ongarato no le quedó otra que reemplazarlo, cosa que llevó mucho tiempo conseguir un reemplazante para apagar tanto fuego.

Maciel se refugió en Matías Taccetta (luego de irse también del municipio vía twitter) para seguir con sus ideas revolucionarias.

Me acuerdo de Cristina Campos, de Rodrigo Peláez, de los padres de la Escuela Municipal Awkache.

Me acuerdo “de las cuarenta que le cantó” Leo Miranda en la pista municipal, me acuerdo de Azucena Sambueza. Me acuerdo de Jorge Heitzmann y del “Negro” Sosa.

También me acuerdo de la pista de tartán que, dicho sea de paso, ayer no se dijo nada.

Se habló del Parque de la Bandera, obra que anda a los tumbos y ahora se nombra el césped sintético de San Martín, cosa que el año pasado, o el otro ya no me acuerdo, le habían bajado el pulgar.

Otro tema que ayer se puso en el tapete fue el interés de diseñar un verdadero convenio con el Ministerio de Educación para el uso de los SUM de las Escuelas.

Eso mismo lo quisieron implementar hace más de un año. Y con más de un director se agarraron de las mechas.

Me acordé de algo. Me acordé de la primera fila. Hay que tener cuidado quien se sienta en la primera fila. Queda todo muy expuesto. Sé que a más de uno, la primera fila le llamó mucho la atención.