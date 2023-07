De acuerdo a una decisión por parte de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión del Riesgo, a cargo de Fabián Mazzei, tomaron la decisión de que no se pueda circular por las rutas provinciales y nacionales, tanto hacia el sur de Chubut, como hacia la cordillera, y viceversa, por las cuestiones climáticas y el estado de las calzadas.

El director de la Terminal y Aeropuerto de Trelew, Fabio Orellano señaló que "estamos trabajando con Defensa Civil de la Provincia, va a haber una restricción horaria a partir de las 22 horas todos los días dentro de la provincia, fundamentalmente los micros que van para el sur. Por suerte nosotros tenemos pocos colectivos que pasan cerca de ese horario que se vean afectados, tenemos uno.

"Estamos coordinando con la empresa para que puedan seguir viaje y no se tengan que quedar toda la noche acá la gente. Pasan a las 21.20 y va a seguir viaje para el sur, salvo que la situación climática sea imposible que pueda circular", dijo Orellano.

Además, el funcionario de Trelew sostuvo: "Con respecto a los micros que van para la cordillera, que son dos empresas, ellos ya el fin de semana operaban saliendo durante la mañana, antes lo hacían de noche. Así lo van a hacer mientras esté el operativo invierno que se está armando".

“La información que nos envió Defensa Civil es para toda la provincia del Chubut, que no se va a poder circular de noche, pero nosotros puntualmente en Trelew, tenemos los colectivos que pasan para el sur y para la cordillera, porque con los del norte no tenemos problemas porque no hay micros que pasen a esa hora", reflejó Fabio Orellano.

Las recomendaciones para todos los pasajeros tienen que ver con la comunicación y que consulten en cada empresa donde han adquirido sus tickets para la confirmación del horario.