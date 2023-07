Ante la decisión tomada por parte del gobierno provincial de suspender el transporte nocturno y cortar las rutas por cuestiones climáticas (hasta fines de agosto); en la mañana de este jueves se realizó una reunión en la que participaron prestadores, el secretario de Turismo de Esquel Gustavo Simieli, el Intendente Sergio Ongarato, el Ministro de Turismo Leonardo Gaffet, el actual diputado y candidato a la intendencia Matías Taccetta y demás referentes que hacen a la actividad en la zona.

La reunión s extendió por unas dos horas y por momentos estuvo subida de tono, ya que se generó polémica por la decisión antes mencionada y por cómo afecta a los prestadores y empresas de Esquel.

En diálogo con la prensa, Matías Taccetta destacó que se trata de "una mala decisión", que fue tomada a 600 kilómetros de Esquel y afecta no solo al turismo sino también a quienes tengan que viajar por cuestiones de salud: "esto afecta económicamente a la ciudad".

"No hay soluciones prohibiendo. Mazzei prohíbe la circulación por no poder garantizar un servicio desde Provincia. No hay que tomar decisiones que afectan a un montón de vecinos de Esquel y la provincia sin consultar"