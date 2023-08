Se cumple un año de la última vez que se lo vio con vida a José Crettón, joven de 18 años que residía junto a su pareja en la localidad de El Maitén.

Desde el momento de su desaparición, familiares y amigos llevan adelante la incansable búsqueda para encontrar el cuerpo del joven y obtener justicia.

Hoy se realizó una movilización para renovar el pedido de justicia por José y sus familiares exigieron mayores rastrillajes.

"Un año de lucha y espera de incertidumbre de no saber qué paso con José. A esta altura ya hemos recibido el abandono del Estado, de la Justicia y venimos a reclamar justicia, que se busque y nos den respuestas. No puede ser que viviendo en Democracia tengamos un desaparecido. Tenemos lo mismo que cuando arrancamos, esperamos 3 meses una audiencia con gran incertidumbre para escuchar lo mismo que se dijo en la primera. A José se lo dejó de buscar hace 3 meses, no se lo busca más", denunció Lucas, tío del joven.

"Veníamos reclamando que se hagan rastrillajes amplios y que el Estado agote todos los recursos que sean necesarios porque para eso les pagamos, para que nos den respuestas a todos los ciudadanos. Fue un secuestro y una desaparición forzosa de nuestro familiar y hasta la fecha no hay nada concreto", lamentó.

Por su parte, Sergio, padre de José pidió por la pronta aparición de su hijo. "Estamos trabajando con la Justicia, pero hemos notado un abandono porque ya no se esta buscando. La búsqueda fue ineficiente, no sirvió", lamentó.