La directora de la Escuela Nº 57 de Trevelin, Ivana Jones, en diálogo con Red43 se refirió a la situación edilicia del establecimiento e indicó que las obras estarían próximas a finalizar, según lo informado por la Dirección de Obras Públicas.

"Obras Públicas está trabajando con las resolución del problema eléctrico que se inició la semana pasada, con un cortocircuito y problema con una llave térmica que ya han sido reemplazadas y en el día de hoy volveremos a tener luz. El personal administrativo y auxiliar hemos estado trabajando sin luz por una cuestión de dar respuesta a las familias y los docentes trabajan desde la casa a través de grupos de Whatsapp, pero si mañana hay luz van a estar en la escuela hasta que tengamos calefacción", informó.

Respecto al problema de calefacción, indicó que la caldera se encuentra clausurada por decisión de Camuzzi desde el 26 de abril.

"Creemos que falta poco. Pablo Bustos de Obras Públicas me confirmó que una vez resuelto el tema eléctrico se pondría en funcionamiento la caldera, el día jueves estaría viniendo un técnico a certificar las condiciones y una vez hecho eso se presentarían los documentos firmados a Camuzzi para que vengan a hacer la inspección el viernes que viene. Si esto ocurre, el día 22 estaríamos retomando la actividad presencial con todos los chicos y docentes en las aulas", explicó.

Además, señaló que los alumnos tuvieron un año lectivo fuera de lo común ya que durante los primeros meses del año la escuela se encontraba en obra.

"Tuvimos un inicio interrumpido y diferente porque en enero comenzó una obra de refacción de remodelación de cocina, sanitarios, colocación de piso en dos salones que tenía piso de madera y el reemplazo de las puertas porque las que habían no eran de emergencia y antipánico. Abrieron una puerta en el comedor que no tenia salida al exterior, entonces si pasaba algo con la caldera no había forma de sacar a las personas que estaban en el espacio. Estos trabajos se terminaron en abril y cuando viene Camuzzi a habilitar se encuentran con que las indicaciones que habían dado anteriormente para modificar una situación que era incorrecta no se había hecho bien y ahí es donde clausuran la caldera. Ahí empieza la otra travesía de tener que organizarnos de manera diferente y de buscar cómo seguir adelante para no tener un año perdido", detalló.