El diputado nacional electo intendente luego de las pasadas elecciones el 30 de julio, contador Matías Taccetta, conversa con Ricardo Bustos, y se refiere a los problemas de los vecinos a solucionar en el corto y mediano plazo.

En un resultado ajustado, Taccetta se alzó con el 37% de los votos en las elecciones municipales y se convirtió en el actual intendente de Esquel. Afirmando sentirse cómodo y seguro para afrontar este gobierno, ya se preparó durante los años que trabajó en el municipio.

“Espero en estos cuatro años poder seducirte a vos y a todos los que no nos votaron, así se gobierna, no solamente para los que nos votaron, sino para todos. Hay gente que nos acompañó y otra gente que no, que tendrá sus motivos”.

Durante la entrevista, destacó su compromiso de gobernar para todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política. Su lista está compuesta por vecinos de Esquel que desean trabajar por el bienestar de la ciudad. Enfrentarse al poderoso aparato peronista fue un desafío, pero su preparación y experiencia en el municipio lo impulsaron hacia la victoria. “El gobierno va a ser así, no solamente en el Concejo Deliberante sino en gran parte del gabinete”.

Entre sus prioridades de gestión, mencionó la necesidad de conseguir obras para la ciudad que generen empleo y solucionen la crisis habitacional. También resaltó la importancia de trabajar en conjunto con los gobiernos provincial y nacional para obtener financiamiento y llevar adelante los proyectos necesarios para el desarrollo de Esquel.

“Tuvimos dos obras grandes, como es el aeropuerto, que uno sabe cómo terminó, solamente un avance del 16%, y los pluviales que no han generado muchos puestos de trabajo. Sí lo generarán 100 o 150 viviendas por año, eso lo veníamos hablando con Nacho en la campaña, hace 8 años que no tenemos planes de vivienda, cuando todas las localidades de la provincia sí tuvieron”.

Entre las obras abandonadas que espera retomar, se encuentran las obras en el aeropuerto local, la repavimentación de la Ruta N° 259 y la repotenciación del gasoducto para ampliar el suministro a más vecinos de la región. Asimismo, busca promover el crecimiento económico de la ciudad mediante el turismo y la inversión en el sector.

Se muestra en contra de la devolución que hizo el actual intendente de la suma de 100 millones de pesos para las obras en Valle Chico, y sostiene que hay que realizar un pliegue licitatorio para la compra de materiales.

Otro aspecto fundamental son las obras de pavimentación, para lo cual promete trabajar en conjunto con Vialidad Provincial para poner en marcha la planta de adoquinado que se encuentra en la ciudad vecina de Trevelin.

“El adoquinado porque es mucho más fácil, genera más trabajo y el costo es mucho menor. La planta de adoquines no está produciendo, no tiene mucha producción, en teoría podría hacer una cuadra de adoquines por día, y hoy en día no es así, por falta de dinero del gobierno provincial, que no puede comprar el cemento y tiene el personal, tiene la capacidad y sin embargo no está en funcionamiento”.