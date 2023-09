Del libro a la pantalla: pelis para ver en familia

-Mujercitas: la última interpretación cinematográfica de la clásica novela de Louisa May Alcott fue dirigida por la genial Greta Gredwig. La trama gira en torno a la vida de cuatro hermanas en la época de la guerra de secesión norteamericana. La historia no cuenta solamente como las pequeñas se van convirtiendo en mujercitas, sino también el rol que ellas cumplen en la sociedad de esa época. Son cuatro hermanas, por lo tanto, también son cuatro voces y cuatro puntos de vista totalmente distintos respecto a la vida. Y la directora no nos defrauda en ese punto. Gredwig logra encarar la narración mostrando las distintas facetas del mundo femenino.

-Maléfica: se trata de un film que no narra la historia del cuento clásico, pero si un lado B: la historia de la villana del cuento clásico Blancanieves. La villana es interpretada impecablemente por Angelina Jolie. Y el director Robert Stromberg, busca una forma de narrar la historia que nos lleva a la raíz del problema, a contarnos por qué Maléfica es quién es.

-El jorobado de Notre Dame: se trata de un clásico infantil de todos los tiempos. No puedo evitar incluirlo en está lista, porque Esmeralda es uno de mis personajes favoritos. Hace un tiempo que amenazan con lanzar el live action… y acá estoy esperándolo. Este clásico de Disney se basa en la famosa obra de Victor Hugo. Quasimodo es un jorobado que vive en un campanario… alejado y escondido de la sociedad. Siempre protegido de las crueldades del mundo por Frodo, un respetable juez. Hasta que la jovén Esmeralda se encuentra con El Jorobado… y la historia comienza a cambiar.

-Matilda: basada en la novela homónima de Roal Dahl. El escritor no es solamente uno de mis favoritos en la literatura infantil y juvenil, sino que muchas de mis peliculas favoritas en ese género son basadas en sus libros. En este caso pueden optar por ver la producción cinematográfica de 1996 (que probablemente todos ya la conocemos) o la versión musical que se estrenó en 2022. Las dos ofrecen un disfrute para toda la familia.