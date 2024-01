El intendente de Puerto Madryn criticó las decisiones que el gobierno nacional tomó respecto a obras públicas que ya estaban licitadas y en ejecución las que fueron suspendidas. En ese marco Gustavo Sastre dijo que “las obras comprometidas han requerido un gran esfuerzo de parte de nuestra parte y durante mucho tiempo. No podemos dejar que esto siga asi. Nosotros lucharemos para que las obras se realicen”, dijo.

El jefe comunal agregó que “se trabajó fuertemente durante más de diez años para poder tener la posesión de las tierras de la Armada Argentina, paralelamente se trabajó también para llevar a cabo las obras necesarias de todos los servicios de ese lugar, se licitó y como no comenzó hoy pretenden no tenerla en cuenta. No lo vamos a permitir bajo ningún tipo de vista. El Barrio Juan Domingo Perón es el barrio más grande que tiene la ciudad, logramos un programa similar al PROMEBA, bajamos este programa para mejorar el barrio y hoy nos encontramos con que esta obra no se va a ejecutar”, lo que deja al municipio sin posibilidades de abordarla manifestó el jefe comunal.

“Nos están obligando a buscar como alternativa al sector privado y en consecuencia el Municipio deberá ceder porque el sector privado no va a venir a realizar una obra sin tener ninguna utilidad o ganancia pero hoy no es el camino correcto. Nos están empujando a esto, sí pero las obras tienen que ejecutarse donde fueron aprobadas y licitadas que es el Estado. Buscaremos todas las alternativas pero buscaré que se cumpla con lo que se firmó y licitó que está en un contexto gubernamental”.

Y expresó: “Son obras que las tenemos que ejecutar, no podemos quedarnos con esto de haber conseguido 7.000 lotes y quede en la nada”, con lo que anunció que seguirá golpeando puertas en los despachos de los funcionarios nacionales”. Sastre tiene previsto viajar a Capital Federal en los próximos días para tratar de destrabar esta inesperada situación.