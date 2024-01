"Estuvimos sobrevolando toda el área afectada. En un medio nacional se dijo que corría riesgo la ciudad de Esquel, la zona urbana. Esto es totalmente falso. No corre riesgo ninguna zona urbana. De hecho, los pobladores también están cubiertos, con bomberos cerca para cuidar las viviendas. No hay ninguna evacuación todavía porque no hay riesgo de afectar esa zona. En este momento, la mayor parte afectada está dentro del Parque Nacional Los Alerces", aseguró Torres.

El mandatario provincial informó sobre la formación de un comando conjunto para coordinar los esfuerzos ante la magnitud del incendio. Este siniestro afecta parte de la provincia de Chubut, pero la atención principal se centra en el área del Parque Nacional Los Alerces, que está siendo gravemente afectada.

Torres destacó la rápida respuesta y colaboración entre distintas entidades, incluyendo el Plan Provincial de Manejo de Fuego y el Sistema Federal de Manejo de Fuego. En este sentido, el gobernador expresó su orgullo por la efectividad del equipo que trabaja en la emergencia, resaltando la necesidad de que provincias y gobierno nacional trabajen de manera conjunta y sin mezquindades.

El líder provincial también anunció que, una vez controlado el incendio, la provincia se constituirá como querellante en la investigación judicial. Hizo hincapié en la similitud con focos de incendio intencionales ocurridos en 2023, señalando la necesidad de que los responsables enfrenten consecuencias legales. Torres aseguró que la situación no quedará impune y que la provincia buscará justicia de manera ejemplar.

El gobernador mostró su preocupación por la falta de denuncias ante situaciones similares en el pasado y agradeció al actual intendente del Parque Nacional Los Alerces por presentar la denuncia correspondiente.

En cuanto a la situación laboral de los brigadistas que combaten el fuego, Torres aseguró que se mantendrán sus contratos y que se garantizará la estabilidad laboral. Este lunes, junto al Ministro del Interior, se reunirá con los brigadistas para ofrecerles tranquilidad ante sus inquietudes laborales.

El gobernador agradeció la solidaridad de otros gobernadores, como el de Río Negro y Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, que ofrecieron apoyo y recursos. Además, destacó la colaboración de diversos ministerios provinciales en la logística y la disposición de escuelas para las operaciones de emergencia.

O.P.